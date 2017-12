Israël pas "un vrai pays" : le Crif demande le retrait d'un magazine pour enfants

publié le 25/12/2017 à 17:17

"Dire qu'Israël n'est pas un 'vrai pays' est un mensonge grave au regard de l’histoire". Francis Kalifat, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) n'a pas supporté de lire dans le magazine Youpi j'ai compris ! du mois de janvier, ces quelques lignes apparaissant au bas d'une carte du monde : "On appelle ces 197 pays des États, comme la France, l'Allemagne ou l'Algérie. Il en existe quelques-uns de plus, mais tous les autres pays du monde ne sont pas d'accord pour dire que ce sont de vrais pays". Le magazine, qui s'adresse aux 5-8 ans, citait ensuite entre parenthèses Israël et la Corée du Nord.



Dans une lettre écrite aux éditions Bayard Presse ainsi qu'au rédacteur en chef de Youpi, le président du Crif demande ainsi "de retirer immédiatement de la vente le numéro 352" du magazine et de publier dans le numéro suivant "un rectificatif expliquant ce qu’est Israël et comment et pourquoi il est né".

"L’existence d’Israël est une vérité internationalement reconnue. Dire le contraire revient à rejoindre le camp de ceux qui considèrent qu’Israël ne doit pas exister", poursuit Francis Kalifat, qui encourage toutes les personnes indignées à écrire de leur côté au titre de presse.

"Nourrir de façon dangereuses les jeunes esprits"

"Vous savez parfaitement que dans l’environnement actuel de violence et de haine, des publications comme la vôtre viennent nourrir de façon dangereuse les jeunes esprits qui pensent que vous leur donnez une information vérifiée et fiable", ajoute le président du Crif dans sa lettre retranscrite sur le compte Facebook de l'institution.

Contacté par franceinfo, le groupe Bayard affirme que le but de l'auteur n'était "absolument pas de remettre en cause l'État d'Israël", et reconnaît que "peut-être ce n'était pas une bonne idée de citer Israël et la Corée du Nord", estimant pourtant que ce sont "les exemples les plus emblématiques". Le groupe de presse assure par ailleurs que des excuses seront faites, "parce que si c'est mal pris, c'est qu'on a fait une maladresse".