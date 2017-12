publié le 25/12/2017 à 20:00

Il y a tout juste un an, la Française Sophie Pétronin était enlevée au Mali. Depuis ce jour, peu d'informations ont filtré sur les circonstances de son enlèvement. Lundi 25 décembre, son fils, Sébastien Pétronin, était l'invité de RTL. Dans quelques jours, il se rendra au Sahel, dans l'espoir de récolter davantage de détails sur la situation de sa mère. Il déplore le comportement des diplomates du ministère des Affaires étrangères vis-à-vis de sa famille.



"On n'a pas d'informations. La dernière information est la diffusion de la vidéo, et ce n'était pas une vidéo qui était datée, regrette Sébastien Pétronin. C'est très, très préoccupant car elle n'est pas en bonne santé, et est âgée". En se rendant lui-même au Sahel, le fils de l'otage espère pouvoir nouer des contacts utiles pour libérer sa mère.

"On a toujours été transparents", soutient-il. Mais, du côté du ministère des Affaires étrangères, "force est de constater qu'aucune démarche concrète n'a été engagée", dénonce-t-il. "On leur a demandé de cesser d'utiliser le secret-défense comme une décharge publique", poursuit Sébastien Pétronin, qui juge que le Quai d'Orsay "se cache derrière le secret-défense".

Sophie Pétronin a été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés, à Gao. Âgée de 72 ans, elle œuvrait à la tête d'une association d'aide aux orphelins.