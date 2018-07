publié le 30/11/2016 à 08:10

En raison d'une prévision d'un épisode de pollution atmosphérique aux particules sur la journée du 30 novembre, la mairie de Paris demande aux habitants de la capitale de ne pas utiliser leur véhicule. Un argument de plus pour Anne Hidalgo qui souhaite réduire le nombre de voitures dans la ville, notamment avec la fermeture d'une partie des berges.



Mais cela ne plaît pas à tout le monde. La maire de Paris va recevoir une lettre signée de 168 maires d'Île-de-France. Les élus d'Asnières (Hauts-de-Seine), du Chesnay (Yvelines), d'Étampes (Essonne) ou encore d'Ury (Seine-et-Marne) évoquent "le blocage général de la circulation à Paris" mais aussi les "effets bien au-delà" de la capitale de cette mesure prise "sans concertation".

"Et cela, ni l'État, ni la mairie de Paris ne veulent le reconnaître", soulignent-ils, en ajoutant : "Nous dénonçons cette indifférence à l'égard des habitants de la petite et de la grande couronne".

À écouter également dans ce journal

- Les tarifs des contrats d'assurance habitation et automobile vont augmenter l'an prochain en France en raison du coût des inondations du printemps dernier et de la hausse du coût des réparations automobiles, indiquent Les Échos dans leur édition à paraître mercredi.



- Selon notre sondage RTL, Le Figaro, LCI, les candidats de la majorité restent relayés à la quatrième position, derrière François Fillon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, au 1er tour de la présidentielle.



- Francis Heaulme, principal suspect dans l'affaire du double meurtre de Montigny-lès-Metz, pourrait ne pas assister à son procès. Condamné dans de multiples affaires de meurtres, il est au plus mal. D'après nos informations, sa santé s'est brutalement dégradée ces derniers mois. Or, il doit être jugé dans un peu plus d'un an pour la mort de deux petits garçons, tués à coups de pierre et retrouvés le long d'une voie ferrée en septembre 1986.



- Un homme a été abattu au volant de sa voiture à Strasbourg, dans le quartier de Neuhof, par un homme circulant à scooter.



- La Havane a rendu un dernier hommage à Fidel Castro mort le 25 novembre dernier. Après quatre heures de discours, Raul Castro est monté à la tribune pour dire aurevoir à son frère. Les cendres du Lider Maximo vont maintenant entamer un voyage de 900 kms vers Santiago de Cuba.



- Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra mercredi matin à New York une réunion d'urgence sur la situation critique à Alep-Est à la demande de la France. Les diplomates onusiens condamnent la "descente aux enfers" vécue par les civils à Alep-Est, où des milliers d'entre eux fuient les combats et les bombardements à mesure qu'avancent les forces du régime syrien face à des rebelles aux abois.



- Le bilan du crash d'un avion en Colombie a été revu à 71 victimes et 6 rescapés. Parmi les victimes figurent 14 joueurs de l'équipe de football brésilienne de Chapecoense.



- Soupçonné de préparer un attentat islamiste contre le siège du service intérieur allemand pour lequel il travaillait, un agent a été arrêté. L'individu, un Allemand de 51 ans, aurait proposé sur internet des "informations sensibles sur l'Office de protection de la Constitution", chargé du renseignement intérieur.



- Monaco a concédé le nul face à Dijon (1-1). Le LOSC l'a emporté 4-2 face à Caen et Lorient s'est imposé 2-1 face à Rennes. Ce soir, le PSG reçoit Angers et Metz se déplace à Nancy pour un derby lorrain bouillant.