États-Unis : Barack Obama l'affirme, "Michelle ne sera jamais candidate"

publié le 30/11/2016 à 05:45

Non, c'est non. Barack Obama a déjà beau avoir exprimé à maintes reprises que son épouse n'était pas intéressée par une carrière en politique, cela n'empêche pas les internautes sur les réseaux sociaux de réclamer une candidature de Michelle Obama en 2020. Afin de faire barrage à Donald Trump. Mais face à cette rumeur, l'actuel président des États-Unis persiste et signe donc : "Michelle ne sera jamais candidate", affirme-t-il dans les colonnes du magazine Rolling Stone, publié le 29 novembre.



L'interview a été réalisée le 9 novembre dernier, quelques heures seulement après l'élection de Donald Trump à la présidence étasunienne, mais déjà l'ancien sénateur de l'Illinois est très sûr de ce qu'il avance : "Elle est la personne la plus douée que je connaisse. Elle a une complicité incroyable avec les Américains", reconnaît Obama à propos de son épouse. Cela tombe bien, c'est ce que demande le peuple. "Mais, comme je le dis en riant, elle est trop sensible pour vouloir se lancer en politique", poursuit-il.

Irremplaçable First Lady

En huit ans à la Maison Blanche, la côte de popularité de Michelle Obama n'a jamais faibli une seule fois. Son style et son assurance ont séduit les Américains, et ses prises de parole, notamment lorsqu'elle s'est opposée au candidat Donald Trump après les accusations de sexisme à son encontre, ont été largement applaudies dans tout le pays. En parallèle, pas une seule fois depuis 2008 a-t-elle été au cœur d'un quelconque scandale. Cependant, malgré ses atouts, Michelle Obama n'a jamais caché son rejet du jeu politique. Interrogée à plusieurs reprises ces huit dernières années sur une possible candidature après la fin du mandat de son mari, l'Américaine a répété à qui voulait l'entendre qu'elle ne comptait pas imiter Hillary Clinton, dont l'époux Bill Clinton a occupé le bureau ovale entre 1993 et 2001.