Le journal de 7h : journée de recueillement

publié le 31/07/2016 à 07:54

¿La fraternité, ça devrait être le mot du jour : musulmans et catholiques sont invités à se réunir ce dimanche 31 juillet pour rendre hommage au père Jacques Hamel, les musulmans de France sont invités à se rendre dans l'église la plus proche de chez eux. À la cathédrale de Rouen, une messe est prévue à 10h, c'est Monseigneur Dominique Lebrun, l'archevêque de Rouen qui accueillera les fidèles, ils devraient être nombreux à répondre à l'appel des responsables musulmans, une messe qui devrait être placée sous le signe de l'émotion. Samedi soir encore une veillée de prières était organisée dans une autre église de Saint-Etienne-du-Rouvray.



Ce dimanche 31 juillet au matin, deux personnes sont toujours en garde à vue après l'attentat à Saint-Etienne-du-Rouvray. On sait désormais que les deux terroristes ne se connaissaient pas avant le 22 juillet, soit 4 jours avant leur passage à l'acte, ils étaient en contact via l'application de messagerie cryptée Telegram.

À écouter également dans ce journal

- Après les bouchons, le réconfort : beaucoup d'entre vous ont choisi le camping pour passer des moments conviviaux cette année, avec un seul objectif : se reposer.

- Dans notre chronique sécurité routière du jour, on rappelle l'importance de la bande d'arrêt d'urgence qui doit être utilisée uniquement en cas…d'urgence. Sur l'autoroute, il ne faut jamais oublier de respecter les consignes de sécurité.



- La journée sera orange sur les routes, dans les airs, Air France prévoit d'assurer 80% de ses vols aujourd'hui.



- La Redoute renoue avec la croissance même si cela n'a pas été sans mal puisque 1.200 postes ont été supprimés. Mais sur les 3 derniers trimestres le chiffre d'affaires a progressé au point que les dirigeants tablent sur un retour à l'équilibre l'année prochaine.



- Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu rentrera en vigueur le 1er janvier 2018 et ne sera pas remis en cause, quelle que soit l'issue de la présidentielle.



- Vous connaissiez le paiement sans contact avec votre carte bancaire, il y a maintenant Apple Pay qui permet de payer avec son téléphone, le service est disponible en France depuis le 19 juillet en France mais il faut remplir quelques conditions.



- C'est l'un des accidents de montgolfière les plus meurtriers, 16 personnes sont mortes samedi 30 juillet aux États-Unis. Leur nacelle s'est écrasée après un incendie.



- L'homme qui a tenté d'assassiner le président américain Ronald Reagan le 30 mars 1981 pourrait sortir de prison. John Hinckley est emprisonné en hôpital psychiatrique depuis plus de trente ans.



- 7.500 m de chute sans parachute c'était le pari fou de Luke Aikins, il s'est lancé cette nuit dans deux minutes de chute libre avant de se jeter dans un filet de sécurité immense qui l'attendait au sol.



- Zlatan Ibrahimovic s'est illustré pour sa première fois sous les couleurs de Manchester United, il a marqué le premier but de la rencontre face aux Turcs du Galatasaray à la quatrième minute. Manchester United s'est largement imposé 5-2.



- En tennis, Gaël Monfils s'est incliné en demi-finale du masters de Toronto face au numéro 1 mondial, Novak Djokovic, 6-3 6-2.



- Les rugbymans du Racing 92, champions de France 2016 ont repris l'entrainement, un mois à peine après une finale de légende du Top 14. La première journée du Top 14 aura lieu le week-end du 20 août prochain.