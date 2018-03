Une montgolfière s'écrase au Texas avec 16 personnes à bord

et AFP

publié le 30/07/2016 à 18:50

Une montgolfière qui transportait au moins 16 personnes s'est écrasée samedi au Texas (sud des Etats-Unis) après avoir pris feu, a-t-on appris de source officielle. Le bilan promet d'être terrible : il n'y aurait aucun survivant selon des médias locaux.



L'Agence fédérale de l'aviation américaine (FAA) a annoncé dans un communiqué que l'accident s'était produit vers 07H40 locales (14h40 heure française) près de la ville d'Austin, sans donner d'indication sur le nombre de victimes parmi les "au moins seize personnes à bord" du ballon. La télévision ABC, évoquant un communiqué de la police locale, a ajouté qu'"il semblait n'y avoir aucun survivant". Si le bilan de 16 morts se confirmait, il s'agirait d'un des plus graves accidents de ballon jamais survenu au monde.

Des chaînes de télévision texanes ont diffusé des images montrant des véhicules de police et de secours stationnés sous une ligne à haute tension qui traverse les champs. "J'ai entendu un souffle comme quand ils rajoutent de l'air et ensuite (il y a eu) comme une grosse boule de feu", a témoigné une femme interrogée par la télévision KYTX, précisant que des ballons passaient fréquemment à proximité. Les experts de l'aviation civile américaine et du Conseil national de la sécurité des transports sont sur les lieux du drame pour déterminer les raisons de l'accident.