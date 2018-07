publié le 28/09/2016 à 07:49

Une longue vie de guerre et de paix. Shimon Peres s'est éteint à l'âge de 93 ans dans la nuit de mardi à mercredi 28 septembre des suites d'un accident vasculaire et cérébral à Tel-Aviv, en Israël. Son illustre carrière politique a été marquée par la signature des accords d'Oslo en 1993, pour laquelle il obtient le Prix Nobel de la paix. "Jusqu'à son dernier souffle, il était très actif et toujours très écouté par les grands dirigeants du monde. On prêtait attention à ses pensées sur la politique mondiale" a témoigné Rafi Walden, gendre et médecin personnel de l'ex- président israélien.



La disparition de l'homme politique a donné lieu à un hommage unanime des politiques. "Avec la disparition de Shimon Peres, Israël perd un de ses hommes d'État les plus illustres, la paix un de ses plus ardents défenseurs et la France un ami fidèle", a écrit François Hollande dans un communiqué.





- Alain Juppé creuse l'écart. Un sondage RTL- Kantar Sofres - OnePoint crédite le maire de Bordeaux gagne 5 points face à Nicolas Sarkozy. Avec 39 % (+ 5 points) d'intentions de vote au premier tour, contre 33 % (- 1) à son principal concurrent, Alain Juppé renforce ses positions par rapport à une précédente enquête du mois d'août. 18 points séparent les deux adversaires.



- C'est le terrorisme et le chômage qui arrivent en tête des préoccupations des Français, bien loin devant l'immigration ou l'identité nationale selon une enquête Elabe pour la Fondation Jean-Jaurès.



- Le Haut Conseil des finances publiques a vertement critiqué les prévisions du budget 2017, présenté ce mercredi 28 septembre par le gouvernement. L’instance juge trop "optimiste" l’hypothèse de croissance de 1,5 % retenue par Bercy et donc "improbable" la réduction du déficit public à 2,7 % du PIB promise par le gouvernement.





- Pour la première fois au monde, un bébé est né d'un embryon constitué de l'ADN de deux femmes. La technique utilisée, encore expérimentale et contestée, permet d'éviter la transmission d'une maladie héréditaire de la mère à l'enfant.



- Mardi 27 septembre, Lyon s'est incliné sur le terrain du Séville FC (0-1) tandis que Monaco a arraché un nul contre l'équipe allemande du Bayer Leverkusen (1-1).