Le journal de 6h30 : vote décisif pour le conflit chez Air France

publié le 26/04/2018 à 07:36

Journée décisive dans le conflit qui oppose la direction d'Air France aux syndicats. En jeu, des augmentations de salaires. Si les syndicats demandent 6% dès 2018 après plusieurs années de gel des rémunérations, la direction a proposé un plan de 3 ans, avec négociations annuelles. Une proposition qui fera l'objet d'un vote interne ce jeudi 26 avril. Malgré tout, les syndicats ont déjà déposé un préavis de grève pour les ponts du mois de mai, avec des perturbations à prévoir les 3, 4, 7 et 8 mai.



Pour les salariés, c'est un "non" ferme pour certains. "On a fait tous les efforts depuis 2008, on aimerait bien un peu récolter ce pour quoi on a travailler", explique Natacha, qui cette fois-ci fera grève. Néanmoins, certains salariés pourraient ne pas suivre. "On ne peut pas dépenser l'argent que l'on n'a pas", glisse un pilote. Un autre pointe le jusqu’au-boutisme du syndicat des pilotes, qui manifeste aux côtés de la CGT, dont il ne se sent pas proche.

À écouter également dans ce journal

Politique - François Hollande a profité de son passage dans l'émission Quotidien sur TMC afin de lancer qu'Emmanuel Macron n'est pas le président des riches, "il est celui des très riche".

International - Fin de la visite officielle d'Emmanuel Macron aux États-Unis, où le président français semble avoir séduit une partie de l'Amérique anti-Trump.



Justice - Vincent Bolloré a été mis en examen pour corruption, mercredi 25 avril



Football - L'Olympique de Marseille reçoit ce jeudi 26 avril le Red Bull Salzbourg en demi-finale aller de Ligue Europa.