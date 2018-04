Vincent Bolloré déféré devant les juges

publié le 25/04/2018 à 18:28

Vincent Bolloré est plus que jamais dans l’œil du cyclone judiciaire. L'industriel français a été déféré devant des juges du pole financier, mercredi 25 avril à l'issue de sa garde à vue, selon une source judiciaire. Le milliardaire de 66 ans, encore aux commandes du groupe Bolloré mais qui a récemment cédé les rênes de Vivendi à son fils Yannick, était entendu depuis mardi matin dans les locaux de la police anticorruption.



Deux cadres du groupe sont également entendus à Nanterre depuis mardi matin : le responsable du pôle international de Havas, Jean-Philippe Dorent, et le directeur général du groupe Bolloré, Gilles Alix. En outre, Francis Perez, président du groupe Pefaco, société spécialisée dans l'hôtellerie et les jeux et très implantée en Afrique, est également gardé à vue depuis mardi, selon une source judiciaire.