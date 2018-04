publié le 25/04/2018 à 15:33

Seul club français vainqueur de la Ligue des champions, en 1993, l'Olympique de Marseille disputera-t-il la 5e finale de Coupe d'Europe de son histoire le mercredi 16 mai prochain ? Les Marseillais soulèveront-ils le trophée de l'Europa League sur la pelouse de Lyon, dont le stade flambant neuf a été retenu pour le dénouement de cette édition 2017-2018 ?



Avant de songer à une telle issue, il faut d'abord écarter Salzbourg, un autre club de la galaxie Red Bull, après le succès contre Leipzig en quart de finale retour (5-2), au terme d'une folle soirée. L'OM s'est déjà frotté au quadruple champion d'Autriche en titre en phase de poules : défaite 1-0 à l'aller dans la ville de naissance de Mozart le 28 septembre, match nul 0-0 au Vélodrome le 7 décembre.

Depuis, l'OM s'est débarrassé en matches aller-retour du Sporting Braga, de l'Athletic Bilbao et donc du RB Leipzig. Tableau de chasse beaucoup plus impressionnant pour Salzbourg, tombeur de la Real Sociedad, du Borussia Dortmund et de la Lazio Rome, malgré une défaite 4-2 en Italie en quart aller (victoire 4-1 au retour).

Un match, deux chaînes

Cette double confrontation entre Marseillais et Salzbourgeois est à suivre en clair sur W9, qui a toujours diffusé une rencontre d'un club français depuis le début de la saison. Toujours à la télévision, beIN Sports programme aussi le match aller à 21h05 jeudi 26 avril sur son canal n°1, et propose l'autre demi aller, Arsenal-Athlético de Madrid, sur le n°2 (même heure).



À la radio, RTL se mobilise avec une soirée spéciale de 20h45 à 23h. Autre moyen de ne pas rater cette manche aller dans un stade Vélodrome comble : RTL.fr, avec un direct commenté dès 20h05, heure à laquelle tomberont les compositions officielles des équipes, et tous les buts à retrouver en vidéo.

6e demi-finale européenne de l'OM

Marseille a déjà disputé cinq demi-finales européennes. Les deux premières furent des échecs, contre l'Ajax Amsterdam en 1987-1988 dans l'ancienne Coupe des vainqueurs de coupes (C2) puis face à Benfica en 1989-1990 en Coupe des clubs champions (C1). Qualification à la clef, en revanche, lors des trois suivantes.



Il y eu le Spartak Moscou en 1990-1991 en C1 avant la défaite en finale à Bari aux tirs au but contre l'Étoile Rouge Belgrade. En Coupe de l'UEFA (C3), ancien nom de cette Europa League, l'OM avait eu raison de Bologne en 1998-1999 mais s'inclina en finale contre Parme (3-0). Idem en 2003-2004 avec un revers contre Valence (2-0) dans la foulée d'une demie remportée face à Newcastle.



Et en 1993 alors ? Lors de cette 1e édition de la Ligue des champions, il n'y avait pas de demi-finales. Les deux finalistes, Marseille et le Milan AC, avaient terminé 1er de chacun des deux groupes de quatre, composés à l'issue de trois tours préliminaires. L'OM s'était retrouvé avec les Glasgow Rangers, le FC Bruges et le CSKA Moscou, Milan avec Göteborg, le FC Porto et le PSV Eindhiven. Une autre époque.