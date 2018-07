publié le 31/08/2017 à 07:11

On annonçait une interview d'Emmanuel Macron pour la rentrée, eh bien la voici : 16 pages d'entretien à l'hebdomadaire Le Point, qui sort ce jeudi et où il assume son impopularité. "Je vais devoir vivre pendant des mois avec l'impatience du peuple", explique-t-il. Le chef de l'État dit ne pas avoir apprécié les critiques de son prédécesseur, François Hollande, qui l'a mis en garde contre des "sacrifices inutiles". "Les forces du monde ancien sont toujours là"; tacle Emmanuel Macron, visiblement très agacé.



Emmanuel Macron refuse également tout mea culpa après la démission fracassante de Pierre de Villiers cet été et qualifie cet épisode de "tempête dans un verre d'eau".

Concernant la réforme du Code du travail, qui sera dévoilée aujourd'hui, le chef de l'État estime que son but est "la libération des énergies".

À écouter également dans ce journal

- Dans le Jura, les voisins de la petite Maëlys, disparue dans la nuit de samedi à dimanche en Isère, suivent avec angoisse les recherches pour la retrouver. Le gardien de la salle des fêtes où se trouvait la fillette avant sa disparition clame son innocence.



- Le directeur d'une colonie de vacances dans l'Aveyron a été mis en examen et écroué pour "viol et agressions sexuelles sur mineurs", a indiqué le procureur de la République de Montpellier Christophe Barret.



- Les résidents du comté de Harris au Texas qui vivent dans un rayon de 2,4 kilomètres autour d'une usine chimique du groupe français Arkema ont été évacués par précaution, en raison des risques d'incendie ou d'explosion, ont annoncé les autorités locales et les responsables d'Arkema.



- L'ex-chef historique du syndicat Solidarité Lech Walesa a accusé mercredi le parti conservateur nationaliste au pouvoir à Varsovie d'"expulser l'Union européenne de Pologne", dans une interview télévisée.



- Les Bleus de Didier Deschamps affrontent les Pays-Bas ce soir pour les qualifications du Mondial-2018.