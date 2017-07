VIDÉO - Immense haie d'honneur au ministère pour le départ du général Pierre de Villiers

publié le 20/07/2017 à 04:34

L'image est aussi rare qu'émouvante. Des centaines de militaires, de tous grades, ont formé une haie d'honneur pour saluer le général Pierre de Villiers, lorsque celui-ci a quitté les locaux du ministère de la Défense, situés dans le XVe arrondissement de Paris, mercredi 19 juillet. La vidéo a été publiée sur le compte officiel de l'État-major des armées avec pour seule légende : "Merci".



Un message lourd de sens pour remercier le général qui a démissionné de ses fonction de chef d'état-major des armées mercredi, après plusieurs jours de conflit ouvert avec Emmanuel Macron concernant le budget alloué à la Défense.



En fin de journée, l'ensemble du personnel du ministère de la Défense, tous corps d'armées confondus, a accompagné la sortie de Pierre de Villiers. Sous les applaudissements, le général, âgé de 61 ans, en bras de chemise, s'est mis au garde à vous devant le drapeau tricolore, a serré la main de plusieurs militaires, avant de parcourir le chemin jusqu'à son véhicule stationné à l'entrée du ministère.

Mercredi, Pierre de Villiers avait démissionné des ses fonctions. "Dans les circonstances actuelles, je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français, aujourd'hui et demain, et soutenir les ambitions de notre pays", a-t-il expliqué dans un communiqué. "Par conséquent, j'ai pris mes responsabilités en présentant, ce jour, ma démission au Président de la République, qui l'a acceptée".



Après cette démission, c'est le général François Lecointre qui a été nommé chef d'état-major des Armées par Emmanuel Macron.