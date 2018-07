publié le 26/06/2018 à 07:41

On sait enfin à quoi ressemblera le service national universel. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, qui a beaucoup varié en un an mais mercredi 27 juin sera présenté le cadre de ce futur SNU.



C'est l'option de base qui a été retenue : au lieu des 3 à 6 mois qu'avait initialement souhaité Emmanuel Macron, le caractère obligatoire du futur SNU sera limité à un mois et c'est l'hypothèse sur laquelle travaille l'Elysée depuis le mois de février. Pour des raisons juridiques, il était impossible de l'imposer aux majeurs. Selon Les Echos, c'est l'année des 16 ans qui a été retenue pour cette période sous les drapeaux.

Elle permettra à 600.000 jeunes filles et garçons de recevoir chaque année des enseignements variés car à cet âge-là ils ne sont, pour la majeure partie d'entre eux, pas encore sur le marché du travail. Pour rassurer les associations étudiantes, Jean-Michel Blanquer avait annoncé au début du mois que la mise en place du SNU serait précédée d'une large consultation.

Football. Les Français jouent cet après-midi à 16 heures leur troisième match en Coupe du Monde, contre le Danemark. Ils partent avec l'envie d'en découdre après les propos tenus par le sélectionneur danois. Il avait dit ne pas croire en l'équipe de France, "qui n'a rien de spécial".



Justice. Procès de quatre agresseurs présumés devant les assises du Val de Marne, accusés de s'en être pris à un couple de juifs dans un appartement de Créteil en 2014. leur logement avait été saccagé et la jeune femme avait été violée. La justice avait retenu le caractère antisémite, avant de faire marche arrière.



International. Le bœuf français va pouvoir à nouveau voyager vers la Chine. L'horizon s'éclaircit pour les éleveurs français et, si tout se passe bien, le premier steak français pourrait partir de l'Hexagone dès le 14 juillet mais il faut encore convaincre les services sanitaires chinois.



Politique. Emmanuel Macron a-t-il bénéficié de faveurs de Gérard Collomb ? Le parquet a ouvert une enquête préliminaire pour détournements de fonds publics. En cause, une prestigieuse réception à l’hôtel de ville de Lyon le 2 juin 2016. Il était alors ministre et venait de lancer son mouvement En Marche. La réception avait coûté 19.000 euros.