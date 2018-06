publié le 25/06/2018 à 07:07

L'opposition rate son pari en Turquie. Recep Erdogan reste en place, il n'y aura même pas de second tour puisque le président sortant est réélu avec 52,5 % des voix au parlement. Son parti, l'AKP, l'emporte aussi largement. Erdogan est réélu et tout puissant puisque sa réforme des institutions lui donne désormais tous les pouvoirs et que le poste de Premier ministre n'existe plus.



Dès les premiers résultats, des rumeurs de fraude ont circulé mais elles sont invérifiables pour l'heure. "Des fraudes, des tricheries dans les bureau je n'en ai pas vu mais de la manipulation il y en a, avec les chiffres notamment. C'est une énorme déception mais que voulez-vous faire ? Si nous sommes dans un pays démocratique et que ce sont les résultats annoncés par nos institutions alors on ne peut pas s'y opposer. On ne va pas utiliser la violence", a témoigné un opposant d'Erdogan.

À écouter également dans ce journal :

International. L'Europe se fracasse une nouvelle fois sur la situation des migrants. Réunies en mini sommet à Bruxelles, la France et l'Italie ont fait part de leurs divisions alors que le film de l'Aquarius se rejoue au large de nos côtes. Même scénario mais cette fois le bateau s'appelle le Life Line, il transporte 240 personnes sauvées au large de la Libye. Rome et Malte refusent de l'accueillir, le navire patiente en attendant une solution diplomatique.

Justice. Le violeur des balcons est au tribunal. Cet agent de maîtrise de 35 ans comparait pour une dizaine de viols ou tentatives de viols de 2013 à 2015. Il passait par les fenêtres de ses victimes et les policiers ont eu beaucoup de mal à lui mettre la main dessus.



Société. Des agriculteurs de la Creuse proposent de cultiver du cannabis à vocation thérapeutique. La substance peut calmer la douleur chronique de nombreux patients. La filière pourrait créer de l'emploi dès 2019.



Football. C'est fini pour la Pologne à la Coupe du Monde. Les Polonais ont été battus 3 à 0 par les Colombiens. 6 équipes sont déjà qualifiées pour les 8es de finales : la Russie, l'Uruguay, la Croatie, l'Angleterre, la Belgique et la France. Les Bleus visent la première place de leur groupe et affronteront le Danemark mardi 26 juin.