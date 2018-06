publié le 25/06/2018 à 19:16

La résiliation du contrat prend fin ce lundi 25 juin, il y avait urgence pour trouver un accord afin d'assurer un accord pour les usagers. Le groupe Bolloré pourra donc, légalement, retirer ses 4.000 voitures des rues de Paris et sa banlieue, mais la transition se fera tout au long du mois.



"Le groupe Bolloré a proposé que le service reste à peu près constant juqu'au 2 juillet, suivis d'un retrait progressif des stations et des véhicules jusqu'au 31", détaille Catherine Barrati Elbaz, présidente du syndicat mixte.

De plus, le groupe gestionnaire d'Autolib va faire un "geste" financier pour les 150.000 abonnés. "Le service sera non payant pour le mois de juillet. Ensuite les abonnements ne seront automatiquement pas reconduit pour le mois suivant", précise la présidente.

La mairie de Paris a déclaré travailler avec de nouveaux acteurs de l'auto-partage pour être prête d'ici la rentrée. Reste à savoir le devenir des 240 employés sur service Autolib.

