et La rédaction numérique de RTL

publié le 24/06/2018 à 19:15

À quatre jours d'un Conseil Européen qui s'annonce tendu, 16 pays sont réunis ce dimanche 24 juin à Bruxelles pour tenter de désamorcer la crise. Emmanuel Macron a déjà averti : "N’oublions jamais nos valeurs, je serai intraitable sur ce point".



Depuis l'affaire de L'Aquarius, la France et l'Italie connaissent quelques tensions. Samedi 23 juin, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, dénonçait l'arrogance du président français qui n'avait pas cru bon d'accueillir le navire. De son côté Emmanuel Macron a assuré ce dimanche que "la France n’avait de leçons à recevoir de personne" en rappelant qu'elle est "le deuxième pays d’accueil des demandeurs d’asile cette année".

Selon les organisations humanitaires, au moins 200 migrants se sont noyés cette semaine en Méditerranée. Et plus de 650 hommes, femmes et enfants sur le point de se noyer ont du être secourus.



À écouter également dans ce journal

Turquie - Soupçons de fraudes sur ce double scrutin présidentiel et législatif alors que le président sortant Erdogan est donné en tête selon les premières estimations.



Autolib - La pétition pour le maintien des Autolib à Paris a déjà récolté plus de 30.000 signatures.



Formule 1- Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de France sur le circuit du Castellet



Ain - Suite à un vote de la population, les habitants du département s'appelleront désormais les Aindinois.