Ce jeudi 28 avril, de violents affrontements ont éclaté dans plusieurs villes de France à l'occasion d'une nouvelle journée de mobilisation contre la loi Travail. A Paris, Rennes, Marseille ou encore Nantes, des manifestants se sont violemment opposés aux forces de l'ordre. 124 personnes ont été arrêtées. On déplore 24 policiers blessés, dont 3 grièvement. Entre 170.000 (selon la police) et 500.000 (selon la CGT) personnes ont manifesté.



Bernard Cazeneuve a fermement condamné ces débordements : "Je demande aux organisateurs de ces manifestations de bien vouloir condamner avec la même fermeté que la mienne les débordements qui ont eu lieu de la part de cette poignée de casseurs qui n'ont en partage que la violence". Le ministre de l'Intérieur a ajouté : "Chacun aujourd'hui mesure bien l'injustice de certaines postures et de certaines campagnes dont je redis qu'elles sont abjectes et qui laissent à penser que les policiers et les gendarmes dans les rues de France sont à l'origine de violences dont ils protègent les Français".



À écouter également dans ce journal

- L'adolescent de 16 ans qui a reconnu avoir tué la jeune Alexia sur l'île d'Oléron a été mis en examen pour meurtre et écroué dans un établissement pour mineurs. Il a déclaré avoir étranglé et poignardé sa camarade de lycée. La mère de la victime qualifie son crime de "monstrueux".

- Le braqueur qui avait attaqué une bijouterie de Nice (Alpes-Maritimes) le 11 septembre 2013 est condamné à 15 ans de prison. Son complice fut abattu par le bijoutier alors que les malfaiteurs prenaient la fuite.



- Manuel Valls va tenir des réunions publiques d'ici le mois de juillet pour défendre son bilan. Le Premier ministre s'exprimera notamment dans son fief d'Evry (Essonne) mais aussi dans d'autres villes.



- Mamadou Sakho est suspendu 30 jours à titre conservatoire pour l'UEFA en attendant la décision finale de sa commission de contrôle. Le défenseur français de Liverpool a été contrôlé positif lors d'un test antidopage en mars dernier. Il assure que ce résultat est dû à la prise d'un brûleur de graisse dont il ignorait la composition. Sa participation à l'Euro 2016 est fortement compromise.