publié le 28/04/2016 à 14:45

Mamadou Sakho voit l'Euro 2016, qui se déroulera en France du 10 juin au 10 juillet, s'éloigner encore un peu plus. Soupçonné de dopage après avoir pris un "brûleur de graisses" contenant des produits interdits, le défenseur de Liverpool et des Bleus a été suspendu pour 30 jours à titre conservatoire par l'UEFA. Écarté par Liverpool depuis la révélation de l'affaire, il est visé par une enquête pour une possible infraction au code antidopage.



"L'UEFA a suspendu le joueur à titre conservatoire pour 30 jours jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise par la commission de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA", a indiqué l'instance dans un communiqué.



La presse britannique révélait mercredi 27 avril que Mamadou Sakho ne demanderait pas l'analyse d'un échantillon B après cet éventuel contrôle positif qu'il aurait subi après le huitième de finale retour d'Europa League face à Manchester United. Une information qui a été confirmée par l'UEFA ce jeudi. Cette suspension provisoire pourrait ainsi en emmener une autre, plus conséquente, dans les prochains jours.