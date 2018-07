Le journal de 18h : semaine à haut-risque dans les transports

publié le 30/05/2016 à 18:57

C'est donc une nouvelle semaine à haut risque qui débute pour le gouvernement, plus que jamais embourbé dans le conflit sur la loi Travail. Les préavis et les menaces de grève se multiplient. À 12 jours seulement du début de l'Euro de football, c'est le secteur des transports qui apparaît en première ligne. À la SNCF, les négociations sur l'organisation du temps de travail des cheminots se sont miraculeusement détendues aujourd'hui, le gouvernement ayant demandé à la direction d'être un peu plus coulante.



Conséquence, la CFDT retire son préavis de grève. La CFDT représente un quart des conducteurs de trains. L'UNSA, de son côté, maintient sa décision de faire grève à partir de demain 19 heures, mais l'Unsa surtout présente chez les agents de maîtrise ne sera pas très perturbatrice. Il reste aussi dans le mouvement la CGT et Sud. Pour les Parisiens, il y aura grève aussi à la RATP à partir de jeudi, mais seule la CGT est partie dans ce mouvement illimité, et les conducteurs de métro sont surtout proches de l'UNSA.

Deux grèves peuvent perturber le trafic aérien : celle des contrôleurs, vendredi, samedi et dimanche prochain. Mais là aussi c'est en train de négocier. À Air France, les pilotes du SNPL se sont mis d’accord sur le principe d'une grève dure, d'au moins six jours, mais on ne sait pas encore quand. Ça s'améliore pour trouver de l'essence : les dépôts pétroliers sont presque tous débloqués, mais 6 des 8 raffineries françaises sont à l'arrêt ou tournent au ralenti. Enfin, la grève est reconduite aux terminaux pétroliers du Havre et de Marseille.

À écouter également dans ce journal

- Météo-France a placé 26 départements en vigilance orange "pluie-inondation". Certains ont déjà été durement touchés pendant le week-end. C'est le cas de l'Aube où le déluge d'hier a provoqué des inondations et des coulées de boue.



- Le nombre de travailleurs détachés a fait un bond de 25% l'an dernier en France.



- Les tarifs réglementés du gaz seront stables au 1er juin. Plus de 6 millions de foyers sont concernés. Les tarifs réglementés ont baissé de presque 20% depuis le début 2015.



- Polémique sur le changement de nom d'ERDF, le gestionnaire de la distribution d'électricité en France. Il va être rebaptisté Enedis et selon la CGT l'opération va coûter quelque 300 millions d'euros aux usagers. L'entreprise dément.



- Dans le Rhône, le père de famille qui avait enlevé ses trois enfants hier est toujours en garde à vue ce soir pour homicide volontaire avec préméditation.



- Sept jeunes hommes de Strasbourg sont jugés à Paris pour avoir passé plusieurs mois en Syrie.



- Serge Aurier est sorti de garde à vue en début d'après-midi. Le joueur du PSG avait été interpellé ce matin à l'aube dans le quartier des Champs-Élysées. Il aurait insulté des policiers de la BAC qui lui demandaient de sortir d'un véhicule qui bloquait le passage.



- Antoine Kombouaré va entraîner Guingamp pour les trois prochaines saisons.



- Dernière ligne droite avant l'Euro ce soir avec le match amical France-Cameroun, à 21h à la Beaujoire à Nantes.