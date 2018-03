publié le 30/05/2016 à 20:14

C'est une nouvelle étape vers l'Euro 2016 qui s'est déroulée à Nantes pour les Bleus avec ce premier des deux matches de préparation avant la grande compétition. Et les hommes de Didier Deschamps ont finalement décroché la victoire face au Cameroun. L'essentiel est acquis même si tout n'a pas été parfait. Loin de là : certains automatismes sont encore à trouver. Blaise Matuidi, Olivier Giroud et Dimitri Payet sont les trois buteurs côté français. Le Parisien a ouvert le score d'une volée du gauche à la 21e minute. Vingt minutes plus tard, l'attaquant d'Arsenal a enfoncé le clou. Dimitri Payet, enfin, a permis aux Bleus de s'imposer sur le fil grâce au talent de son pied droit.



Des problèmes sont en revanche encore survenus en défense. Les Bleus ont ainsi été piégés à deux reprises, notamment à gauche, par ceux que l'on surnomme les "Lions indomptables". Vincent Aboubakar (22e) et Choupo Moting (88e) ont ainsi permis à leur équipe de revenir au score. Heureusement, Didier Deschamps pourra se consoler avec l'attaque. Kingsley Coman, attaquant au Bayern Munich, a réalisé une belle prestation. Il a notamment été à l'origine de l'ouverture du score en servant Matuidi.

Revivez le fil du match France-Cameroun

22h58 - C'est la fin du direct de ce premier match de préparation à l'Euro 2016. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve samedi 4 juin pour France-Écosse (21h) à Metz pour le dernier match avant le championnat d'Europe des nations.

22h57 - Les Bleus remercient le public natais.



22h55 - Après avoir perdu le sourire après l'égalisation camerounaise, Didier Deschamps a retrouvé le sourire au micro de TF1 : "Ça aurait été injuste de faire match nul. Tout n'a pas été parfait. Marquer trois buts, c'est toujours intéressant. Le public est là, les joueurs le savent".



22h54 - L'arbitre siffle la fin de la rencontre.Le match nul n'était pas loin. Il y a des problèmes en défense à régler pour être performants à l'Euro 2016.



22h53 - Sagna tente une frappe.



22h52 - Encore une nouvelle offensive de Cabaye face au but du gardien camerounais.



22h50 - BUT pour les Bleus de Dimitri Payet sur coup franc. Le talent du pied droit du Français a encore frappé.



22h48 - BUT pour le Cameroun (2-2) de Choupo-Moting.



22h46 - Les Bleus font tourner le ballon. Cabaye signe un magnifique contrôle du ballon. Une occasion de troisième but.



22h44 - Gignac touche son premier ballon.



22h43 - Sagna tente un centre sur Gignac mais Djetei est le premier sur le ballon et concède un corner.



22h40 - 6e et dernier changement pour le Cameroun, Chedjou sort.



22h38 - Faute d'Évra sur Zoua. Carton jaune pour le latéral gauche français.



22h36 - 5e changement côté camerounais et 4e côté français : Cabaye entre à la place de Coman.



22h34 - Sissoko accélère encore, passe à Payet, qui tente de loin mais se fait contrer.



22h33 - 17 minutes à jouer dans le temps réglementaire et toujours un but d'avance pour les Bleus, muets en seconde période.



22h32 - Récupération de Sisssoko qui transmet à Kanté. Touche pour les Bleus.



22h30 - Entrée en jeu de l'ancien Lyonnais Clitnon Njie pour le Cameroun.



22h29 - Sissoko obtient un corner côté droit. Il est bien frappé par Payet mais l'arbitre siffle une faute sur le gardien Ondoa.



22h27 - Les Camerounais vont à leur tour procéder à des changements.



22h24 - Gignac et Sissoko entrent à la place de Giroud et Pogba.



22h23 - Coup-franc d'Oyongo directement dans les bras de Giroud.



22h22 - Pogba tente la frappe enroulée du droit, Ondoa se détend parfaitement. Kanté tente ensuite sa chance mais c'est trop croisé. 62e minute. 2-1.



22h21 - Ola dans les tribunes de La Beaujoire.



22h20 - Le coup-franc de Payet n'a rien donné, les Bleus repartent de derrière.



22h19 - Gignac, Cabaye et Sissoko sont à l'échauffement.



22h18 - Les Bleus campent dans le camp camerounais depuis quelques minutes.



22h15 - Giroud manque son duel avec Ondoa après un gros raté de Chedjou.



22h14 - Coup-franc pour le Cameroun. Poga repousse. Le ballon revient sur Chedjou, qui frappe fort devant le but, c'est contré par l'un de ses partenaires.



22h12 - Centre d'Évra capté par Ondoa.



22h11 - Kanté lance Évra côté gauche, qui trouve Payet en première intention pour Matuidi. C'est sorti.



22h08 - Le Cameroun est reparti avec les mêmes intentions. Les Lions ont le ballon, l'utilisent bien, multiplient les passes.



22h06 - N'Golo Kanté est entré à la place de Lassana Diarra.



22h05 - C'est reparti à La Beaujoire.



22h03 - Les Bleus sont de retour sur la pelouse.



21h49 - C'est la pause sur le score de 2-1 pour la France face au Cameroun. Matuidi a ouvert le score, Aboubakar a égalisé deux minutes après, Giroud a redonné l'avantage aux hommes de Deschamps, bousculés mais devant au tableau d'affichage. Coman a été le Bleu le plus en vue.



21h47 - Deux minutes d'arrêts de jeu.



21h46 - Chedjou concède le corner sur le coup-franc de Payet. Koscielny place sa tête. C'est au dessus.



21h45 - Coman accélère et obtient la faute. Mini-corner pour les Bleus. 44e minute.



21h42 - BUT POUR LES BLEUS SIGNÉ GIROUD. 2-1. 41e minute. Côté droit, Pogba se débarrasse de son adversaire, enroule son centre pour la volée du gauche du Gunner dans la surface. C'est le 15 but d'Olivier Giroud en Bleu (48 sélections), qui était transparent jusque-là.

Définition du caviar pic.twitter.com/ecJLeXF7dY — FOOTBALLOX ¿¿ (@Footballox_) 30 mai 2016

21h41 - N'Golo Kanté est déjà à l'échauffement depuis plusieurs minutes sur le bord du terrain.



21h40 - Centre de Nyom contré, Lloris se saisit du ballon.



21h38 - Corner après ce bon mouvement de Payet qui transmet à Matuidi. Pogba ne peut contrôler le ballon dans la surface, le Cameroun se dégage.



21h37 - Vilaine faute sur Matuidi, avertissement pour Nyom.



21h36 - Nouvelle combinaison offensive camerounaise, les Bleus se dégagent.



21h35 - Belle tête de Pogba à la réception du coup-franc de Payet mais c'est à droite des buts d'Ondoa.



21h34 - Coman provoque un coup-franc aux 40 m et un carton jaune contre Enoh.



21h33 - Échange musclé entre Évra et Nyom près du poteau de corner camerounais. Derrière, Giroud ne peut se mettre dans le sens du but et perd le ballon dans la surface.



21h31 - La Beaujoire entonne une Marseillaise pour redonner de l'élan aux Bleus.



21h29 - La pression camerounaise sur la défense française ne faiblit pas.



21h27 - Le Coup-franc lointain de Payet n'inquiète pas la défense camerounaise.



21h25 - Nouveau corner obtenu par les Camerounais. Ça ne donne rien.



21h23 - ÉGALISATION DU CAMEROUN SIGNÉE ABOUBAKAR ! 1-1. 23e minute. L'attaquant du FC Porto a pris le dessus sur Rami dans les six mètres après un centre venu de la droite signé Nyom et un joli mouvement collectif. Tout est à refaire pour les Bleus.



21h23 - C'est le 8e but de Matuidi en Bleu (43 sélections).



21h21 - BUT DE L'ÉQUIPE DE FRANCE SIGNÉ BLAISE MATUIDI ! Coman accélère côté gauche, élimine son adversaire, centre retrait et trou le Parisien au 1er poteau. 1-0. 21e minute.

21h20 - Encore une perte de balle des Bleus en repartant vers l'avant.



21h18 - La tête d'Aboubakar passe au dessus des buts de Lloris, mais les vert-rouge-jaune perturbent les Bleus.



21h16 - Les Camerounais ont la possession du ballon ces dernières minutes.



21h14 - Parade décisive de Lloris sur une frappe aux 20 m de Toko qui semblait cadrée. Corner.



21h13 - Coman provoque la faute de Mandjeck. Payet au coup-franc aux 35 m. Ondoa finit par s'emparer du ballon.



21h12 - L'équipe de France n'a jamais perdu à La Beaujoire, et jamais non plus face au Cameroun.



21h11 - Cette fois, Payet est bien décalé côté gauche. Il temporise avant de centrer du gauche, ça sort directement en 6 m.



21h10 - Les offensives françaises sont systématiquement coupées par les Camerounais.



21h07 - Bonne couverture de Koscielny devant Toko.



21h06 - Diarra obtient un coup-franc aux 40 m. Payet le frappe, c'est repoussé par la défense camerounaise, qui obtient en plus une faute.



21h05 - Payet le frappe en deux temps, le centre arrive directement dans les gants de Ondoa.



21h04 - Premier centre d'Évra et premier corner pour les Bleus.



21h01 - Les Camerounais donnent le coup d'envoi de la rencontre.



21h00 - Une minute de silence est respectée en mémoire de Patrick Ekeng.



20h57 - Fin de La Marseillaise. Le match va pouvoir débuter.



20h54 - Les 22 acteurs de la rencontre font leur entrée sur la pelouse du stade de Nantes.



20h48 - L'équipe de France reste sur deux probants succès en amical, 3-2 aux Pays-Bas et 4-2 face à la Russie.



20h39 - Adil Rami et Laurent Koscielny ont été aligné ensemble à deux reprises seulement en Bleu, en novembre 2011 face aux États-Unis (1-0) et en juin 2012 lors du quart de finale de l'Euro face à l'Espagne (0-2).



20h32 - Ce n'est qu'anecdotique mais la France occupe la 21e place du classement FIFA, le Cameroun la 63e.



20h21 - Les deux équipes poursuivent leur échauffement sur la pelouse de La Beaujoire.



20h14 - L'équipe de départ du Cameroun : Ondoa - Nyom, Chedjou, Tejkeu, Oyongo Bitolo - Mandjeck, Enoh, Salli - Zoua, Toko Ekambi, Aboubakar



20h01 - Voici la composition de l'équipe de France pour cette avant-dernière répétition générale : Lloris - Sagna, Rami, Koscielny, Évra - Pogba, Diarra, Matuidi - Payet, Giroud, Coman



19h40 - Les hommes de Didier Deschamps sont arrivés à La Beaujoire.

19h30 - La composition probable de l'équipe de France : Hugo Lloris - Bacary Sagna, Adil Rami, Laurent Koscielny, Patrice Evra - Lassan Diarra, Paul Pogba, Blaise Matuidi - Dimitri Payet, Olivier Giroud, Kingsley Coman