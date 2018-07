publié le 29/04/2016 à 20:22

Michel Platini avait un rendez-vous important en Suisse ce vendredi 29 avril. L'ancien maître à jouer de l'équipe de France s'est présenté à Lausanne face au Tribunal arbitral du sport pour contester sa suspension de toute activité de liée au football pendant huit ans. Cette sanction a été prononcée suite aux scandales de corruption liés à la Fifa. "Comme devant le but, j'essaie d'être précis, net et concis. J'ai travaillé, j'ai fait une facture, j'ai suivi les directives de la Fifa, j'ai reçu de l'argent et j'ai payé mes impôts", a expliqué Michel Platini, à l'issue de son audition de près de huit heures.



Celui qui est toujours président de l'UEFA a également retrouvé Sepp Blatter, l'ancien dirigeant historique de la Fifa, onze mois après le début du scandale. Et le Français assure que les retrouvailles ont été "magnifiques". "Il a exactement confirmé tout ce qu'on a dit sur le contrat", déclare-t-il. Michel Platini espère qu'il a convaincu les trois juges : "Je suis sûr de moi parce que je n'ai rien à me reprocher". La décision sera rendue au plus tard le 9 mai.



- Dialogue de sourds entre syndicats et gouvernement après lesviolences qui ont émaillé les manifestations contre la loi Travail. Chaque camp se renvoie la balle : les syndicats revendiquent le droit de manifester tandis que Bernard Cazeneuve déplore les 214 interpellations et les 78 policiers blessés. A Rennes (Ille-et-Vilaine), un étudiant de 20 ans en géographie blessé jeudi a définitivement perdu la vision de l'oeil gauche. Prochaines journées de manifestation : le 1er mai pour la fête du travail et mardi 3 mai, au premier jour d'examen à l'Assemblée nationale de la loi El Khomri.

- Au Front national, Jean-Marie Le Pen et sa fille Marine seront séparés pour le 1er mai. La présidente du parti organise un grand banquet porte de la Villette tandis que son père sera face à la statue de Jeanne d'Arc à Paris, pour perpétrer la tradition. Des militants sont chargés par Marine Le Pen de prendre en photo les élus qui seront aux côtés du "Menhir". Le cas échéant, ils pourraient être sanctionnés. Jean-Marie Le Pen s'insurge au micro de RTL : "C'est une méthode d'espionnage scandaleuse. (...) Je ne suis pas un bandit ni un paria !".



- A La Réunion, un homme de 40 ans a été condamné à la prison à perpétuité. Il y a deux ans, il a dépecé et brûlé le garçon de quatre ans de son ex-compagne avant de donner le corps à des chiens.



- Carlos Ghosn, PDG de Renault, a gagné plus de 7 millions d'euros l'an dernier. Les actionnaires, sensibles à la tempête médiatique déclenchée par le salaire de Carlos Tavares (PSA), ont décidé de rejeter cette rémunération. Une décision forte mais seulement symbolique car ils n'ont qu'un avis consultatif.



- Le quai d'Orsay annonce qu'Airbus va vendre 20 A350 à la compagnie chinoise China Eastern Airlines ainsi que 37 A320 à l'Américain Delta Airlines. Cette commande représente 9 milliards d'euros. Autre bonne nouvelle : la croissance a augmenté de 0,5% au premier trimestre, portée par la consommation des ménages (et les achats de télévisions notamment). "Notre action porte ses fruits", se félicite Michel Sapin, le ministre des Finances.



- C'est désormais officiel : la région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne est officiellement renommée "Grand Est". Ce nom a été sélectionné après une consultation sur internet.