Le journal de 18h : la grippe fait son grand retour

publié le 27/12/2016 à 18:47

L'épidémie de grippe est désormais nationale et elle frappe fort, c’est désormais tout le pays qui est touché… La vigilance est donc de mise pour les personnes les plus fragiles. En Moselle, par exemple, une maison de retraite est confinée depuis presque dix jours et jusqu'à nouvel ordre.



Cela se passe à Sainte-Maire-de-Vic-sur-Seille. Les deux tiers des pensionnaires de l'établissement ont attrapé le virus. Ils sont donc surveillés de près. Personne ne sort et personne ne rentre non plus, même pendant les fêtes. Au 18 décembre, 66 cas graves nécessitant une réanimation et quatre décès liés à la grippe avaient été recensés.



À l'occasion des fêtes de fin d'année, "moment particulièrement propice à la diffusion de l'épidémie", la DGS avait recommandé aux personnes fragiles (plus de 65 ans, mais aussi malades chroniques et femmes enceintes) d'éviter "les contacts rapprochés avec la personne atteinte de grippe".

À écouter également dans ce journal

- Drôme : le suspect âgé de 23 ans est toujours interné en hôpital psychiatrique. Cavale meurtrière pour le jeune homme qui a été arrêté à Avignon. Sur sa route, il a tué trois fois près de Valence et blessé gravement deux autres personnes.

- Cela fait maintenant quatre semaines que l'essence et le gazole ne cessent d'augmenter. L'explication : les cours du pétrole qui clôturent l'année à un niveau record. Désormais, le litre de sans plomb s'écoule à un euro 40. Pour le gazole c'est 1 euro 20 et donc environ 7 centimes de plus en un mois.



- La mère d’un jeune skieur décédé dans les Pyrénées-Orientales a décidé de porter plainte contre la station de ski. Le garçon de 18 ans s'est tué hier, sur une piste avec d'énormes bosses. Il est tombé sur le dos et n'a pas survécu. Sa famille a décidé de déposer plainte car rien ne prévenait de la difficulté du parcours.



- Dans le Gard, le maire frontiste, Julien Sanchez a décidé de baptiser une rue de sa ville de Beaucaire rue du « Brexit ». L’artère de la ville n’avait pas de nom depuis longtemps et l’élu FN voulait rendre hommage au choix du peuple britannique de Juin dernier.



- Les Français préfèrent l'eau du robinet à celle en bouteille. Selon le baromètre TNS SOFRES "Les Français et l'eau", deux français sur trois préfèrent l'eau du robinet, et c'est dans le Sud de la France que l'on en consomme le plus.