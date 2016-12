L’épidémie de grippe a officiellement été déclarée pour l’ensemble de l’Hexagone ce mercredi 21 décembre.

Crédit : MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Le gouvernement recommande aux personnes vulnérables de se faire vacciner contre la grippe avant le 31 janvier. (Illustration)

par Geoffroy Lang publié le 21/12/2016 à 15:52

L’épidémie de grippe annuelle a officiellement commencé a annoncé l'Agence nationale santé publique France dans son bulletin hebdomadaire ce mercredi 21 décembre. Le virus a d’abord fait irruption en Bretagne et en Île-de-France, avant de se propager sur tout le territoire. Le responsable de forte fièvre, de courbatures et de problèmes respiratoires durant trois à cinq jours, la grippe reste bénigne à part pour les patients les plus sensibles.



Sur son site, le ministère de la Santé recommande donc aux 11 millions de personnes vulnérables de se faire vacciner avant le 31 janvier. Cela concerne donc les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies chroniques et le personnel médical. La souche de grippe qui circule actuellement en France (H3N2) contamine notamment les personnes âgées, comme en 2014 souligne La Parisienne.



Chaque année, la grippe touche entre 3 et 6 millions de Français. En cas de contagion, il est recommandé d’éviter de sortir, d’aérez son logement, de jeter ses mouchoirs dans une poubelle fermée, ou encore de se laver fréquemment les mains au savon. Un médecin peut également prescrire un traitement pour faire chuter la fièvre et des médicaments contre la toux.