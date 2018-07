Le journal de 18h : la France s’apprête à rendre hommage à Arnaud Beltrame

publié le 27/03/2018 à 19:15

Le corps du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame est arrivé en milieu d'après-midi à l'aéroport de Villacoublay où il a été accueilli par le Ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. L'hommage national aura lieu mercredi 28 mars dans la cour des Invalides, l'éloge funèbre sera prononcé par Emmanuel Macron.



200 frères d'arme assisteront à cette cérémonie, 200 hommes qui ont côtoyé Arnaud Beltrame au cours de sa carrière. Et, dès ce soir, une veillée d'arme a lieu à Paris.

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, héros des attaques de l'Aude, est décédé ce samedi 24 mars, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur Twitter. Ce gendarme de 45 ans s'était volontairement substitué à une otage dans le supermarché de Trèbes le vendredi 23 mars, alors que le terroriste y avait déjà abattu deux personnes.

À écouter également dans ce journal :

Justice : Stéphane Poussier, ancien candidat la France insoumise aux législatives dans le Calvados, avait publié 3 tweets dans lesquels il se réjouissait de voir un gendarme à terre. Des propos qui avaient suscité une condamnation unanime, y compris dans les rangs de la France insoumise. Il a été jugé en comparution immédiate à Lisieux pour apologie du terrorisme. Il a écopé d'un an de prison avec sursis.



Faits divers : La vieille dame de 85 ans, rescapée de la rafle du Veld’hiv a été assassinée chez elle, vendredi 23 mars. Deux hommes ont été mis en examen et écroués pour homicide volontaire à caractère antisémite. L'un d'eux était une connaissance de Mireille Knoll, il lui rendait visite régulièrement. L'autre est un jeune SDF qui accuse son complice d'avoir crié Allahou Akbar en tuant l'octogénaire.



Football : Les Bleus sont en quête de rédemption après leur défaite face à la Colombie. Ils rencontrent la Russie dès 17h50. Trois mois avant le Mondial, et avant la liste définitive de Didier Deschamps attendue pour le 15 mai, ils doivent impérativement se refaire.