publié le 27/03/2018 à 16:45

Retrouver un visage conquérant et postuler individuellement à un retour en Russie : voilà les enjeux des Bleus pour ce match amical en Russie, le dernier avant l'annonce de la liste des 23 qui iront au Mondial. Ce sera le mardi 15 mai. Il y aura ensuite encore trois matches de préparation contre l'Irlande, l'Italie et les États-Unis les lundi 28 mai, vendredi 1er et samedi 9 juin avant d'affronter au 1er tour l'Australie, le Pérou et le Danemark les samedi 16, jeudi 21 et mardi 26 juin.



"La Coupe du Monde, elle a commencé dans nos têtes depuis un moment, dans la préparation", n'a pas caché Olivier Giroud dimanche 25 mars. Ce qui est bien, c'est qu'on a la chance d'avoir eu un joker pour faire cette erreur en match amical et pas pendant la Coupe du Monde". L'attaquant évoquait bien sûr le manque de détermination amenant au revers face à la Colombie (3-2 au Stade de France), revers douchant subitement ce groupe qui restait pourtant sur un valeureux nul 2-2 chez les champions du monde allemands.

Les équipes de départ :

Russie : Lunev - Samedov, Neustadter, Granat, Kudryashov, Zhirkov - Erokhin, Golovin, Dzagoev, Al Miranchuk - Smolov

France : Lloris - Pavard, Koscielny, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté, Rabiot - Dembélé, Mbappé, Martial

Le film du match :

17h45 - Entrée des joueurs sur la pelouse.



17h44 - Comme face à la Colombie, les 11 Français titulaires vont former un drapeau bleu-blanc-rouge avec leurs vestes au moment des hymnes.



17h39 - Il fait environ 15 degrés à l'intérieur de l'enceinte, fermée et donc chauffée.



17h36 - Le trio offensif des Bleus affiche à peine plus de 20 ans de moyenne d'âge avec Mbappé (19 ans), Dembélé (20) et Martial (22). Attention aux contres pour les Russes car ces trois-là sont surtout très rapides.



17h31 - L'échauffement se termine pour les deux équipes.



17h25 - Il y a donc 7 changements chez les Bleus par rapport au 11 qui a débuté contre la Colombie. Seuls Lloris, Umtiti, Kanté et Mbappé conservent une place de titulaire.



17h19 - Voici un aperçu de l'impressionnant stade Krestovski de Saint-Pétersbourg, d'une capacité de 69.500 places.

Il fait -3 degrés à Saint-Pétersbourg mais les conditions sont bonnes dans ce stade couvert ¿#RUSFRA pic.twitter.com/6zybTSOmhF — Equipe de France (@equipedefrance) 27 mars 2018

17h15 - La Russie reste sur un revers 3-0 à domicile (Moscou) face au Brésil. Le 14 novembre dernier, elle avait en revanche tenu tête à l'Espagne (3-3) sur cette même pelouse de Saint-Pétersbourg, trois jours après une courte défaite en fion de match face à l'Argentine (0-1).



17h09 - Avant sa défaite contre la Colombie, l'équipe de France restait sur cinq victoires (Pays de Galles, Bulgarie, Biélorussie, Pays-Bas, Angleterre) et deux nuls (Allemagne et Luxembourg).



17h04 - Et voici la compo des Bleus, sans surprise :

Lloris (cap.) - Pavard, Koscielny, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté, Rabiot - Dembélé, Mbappé, Martial

Et voilà la compo de ce #RUSFRA !¿¿ Coup d'envoi à 17h50 sur TF1 ¿ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/0Z4Etxnm3o — Equipe de France (@equipedefrance) 27 mars 2018

16h56 - Les Bleus évolueront avec leur nouveau maillot blanc.



16h47 - L'équipe de départ de la Russie est connue :

Lunev - Samedov, Neustadter, Granat, Kudryashov, Zhirkov - Erokhin, Golovin, Dzagoev, Al Miranchuk - Smolov

16h45 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.