Il y avait moins de monde ce jeudi 28 avril, à l'occasion de la septième journée de mobilisation contre la loi El Khomri, que lors des précédents mouvements de ces dernières semaines. Mais des violences ont émaillé plusieurs rassemblements un peu partout en France. A Marseille (Bouches-du-Rhône), on dénombre une cinquantaine d'arrestations. A Rennes (Ille-et-Vilaine), il y aurait plusieurs blessés graves. Et à Paris, des affrontements ont aussi éclaté entre manifestants et forces de l'ordre.



Dans la capitale, des débordements ont lieu de façon sporadique place de la Nation. La situation s'est tendue vers 16h00 du côté du pont d'Austerlitz. Un policier a été gravement blessé. Lors de son évacuation, son visage était en sang. Il a été transporté à l'hôpital en état d'urgence absolue. La place de la Nation est plongée dans un épais nuage de gaz lacrymogènes.



À écouter également dans ce journal

- Un accord a été trouvé sur le régime d'Assurance chômage des intermittents du spectacle. Il sera financé par l’État à hauteur de 90 millions d'euros. L'Assurance chômage doit encore donner son feu vert.

- Le projet suggéré par l'Assurance maladie, qui voulait introduire un malus pour les médecins selon leur prime et contrôler davantage les arrêts maladie, ne devrait pas voir le jour.



- Un tremblement de terre de magnitude 5.2 sur l'échelle de Richter - fait rare en France - a secoué la Charente-Maritime ce jeudi matin. Les murs ont seulement bougé, mais les habitants ont eu une grosse frayeur. L'épicentre se situerait entre Rochefort et La Rochelle.



- Au lendemain des aveux de l'adolescent qui a reconnu avoir tué la jeune Alexia en février dernier, la mère de la victime témoigne. Ses mots sont très durs. Si elle a "un peu de compassion pour les parents", elle ne pardonne pas au tueur. "C'est juste monstrueux. Il a tué ma gamine, il a détruit ma fille", déclare-t-elle. L'adolescent n'a "aucune excuse valable".



- Avant le match de Ligue 1 PSG-Rennes de vendredi, Laurent Blanc est revenu sur l'escapade de plusieurs de ses joueurs à Las Vegas. L'entraîneur parisien a d'abord réagi avec humour, déclarant que "ça à l'air de pas mal aller" pour Ibra et consorts. Il s'est ensuite montré plus ferme face aux questions des journalistes : "Je ne commente rien des vacances de mes joueurs. Ils font ce qu'ils veulent".



- Déjà mis de côté à titre conservatoire par son club de Liverpool après un contrôle antidopage positif - peut-être dû à un brûleur de graisse -, Mamadou Sakho est suspendu 30 jours par l'UEFA, également à titre conservatoire, en attendant que la Commission d'éthique européenne statue sur son cas. La participation du défenseur français à l'Euro 2016 est compromise.



- Belle histoire dans le Missouri où Tristan, 9 ans, a tout fait pour être adopté par la famille d'accueil avec laquelle il vit. Pour que ses parents puissent aller jusqu'au bout de la procédure d'adoption, le garçon a monté devant leur maison un stand de citronnade. Il a aussi cuisiné des cookies, afin de récolter des fonds. Des centaines d'acheteurs sont venus le soutenir. Beaucoup n'ont pas hésité à débourser 20 dollars pour un verre de citronnade.