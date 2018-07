Le journal de 12h30 : une possible tentative de représaille anti-islamiste

publié le 29/07/2016 à 14:43

Un drame a peut-être été évité à Brienne-le-Château en Champagne. Dans l’après-midi du 28 juillet, un homme de 44 ans, handicapé moteur, a été interpellé alors qu’il rôdait près du domicile d’un islamiste assigné à résidence, Farouk Ben Abbes, muni d’un fusil de chasse et de couteau.



L’individu, que certains décrivent comme "fragile psychologiquement ", traquait l’assigné à résidence depuis plusieurs semaines. Il a été rapidement interpellé et placé immédiatement en garde à vue. Farouk Ben Abbes, islamiste proche de la mouvance jihadiste toulousaine, avait été assigné à résidence dans un hôtel de Brienne-le-Château le 15 juin.

À écouter également dans ce journal

- À la veille du weekend le plus chargé de l’année sur les routes, les dépanneurs enregistrent une hausse de 10% à 15%, avec environ 5.000 remorquages par jour.

- La décision de la justice de libérer Adel Kermiche, un des deux auteurs de l'attentat jihadiste de Saint-Etienne-du-Rouvray, en l'assignant à résidence sous bracelet électronique, est un "échec" qu'il faut "reconnaître", a estimé Manuel Valls dans une interview au Monde vendredi 29 juillet.



- Le chef du gouvernement se dit "favorable" à une interdiction du financement étranger des mosquées. On estime que les pays du Magreb et du Golfe financent eux entre 10 et 15 % des constructions de mosquées en France.



- La pape a appelé les Catholiques à jeûner ce vendredi pour rendre hommage aux victimes du terrorisme à travers le monde.



- La France enregistreun ralentissement net de la croissance au deuxième trimestre, marqué par une stagnation du PIB. Pour le ministère des Finances, le résultat est "décevant", mais "ne remet pas en cause la prévision de croissance de 1.5% en 2016".