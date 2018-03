Kristen Stewart se confie sur sa relation avec sa petite amie

publié le 29/07/2016 à 13:02

Elle est heureuse et souhaite partager son bonheur. L'actrice américaine Kristen Stewart, très discrète sur sa vie amoureuse, a décidé de se confier sur la relation qu'elle entretient avec Alicia Cargile, productrice en effets spéciaux. Des confidences très émouvantes aux allures de coming-out.



"Je pense qu'en ce moment je suis simplement très amoureuse de ma petite amie", a expliqué l'actrice de Twilight dans les colonnes de Elle UK. "Nous nous sommes séparées quelques fois puis remises ensembles, et cette fois je me suis dit 'Enfin, je peux à nouveau ressentir des choses'.'" La jeune femme de 26 ans s'est exprimée avec une simplicité et une grande honnêteté : alors que des photos de paparazzi l'ont montrée de nombreuses fois complice avec Alicia Cargile, l'ex de Robert Pattinson n'avait jamais parlé de cette relation, ou seulement entre les lignes. Un rapport à son statut de célébrité et à sa propre sexualité que l'actrice a décidé de revoir.

Un long parcours d'acceptation

Depuis plusieurs années déjà, le public s’est rendu compte de l’évidence : Kristen Stewart aime (aussi ?) les femmes. La rumeur commence à courir en 2015, lorsqu’elle est aperçue complice avec Alicia Cargile (alors son assistante personnelle), très vite appuyée par des photos de paparazzi. Pourtant, l’actrice avait jusqu’à présent refusé de confirmer ses relations supposées. Une ligne de conduite à laquelle elle s’est tenue, même lorsque le bruit court pendant quelques mois que les deux femmes se sont séparées et que l’actrice vit une histoire avec la chanteuse française Soko.

Interrogée au sujet de sa sexualité par le magazine Nylon en août 2015, la star américaine refuse de mettre un nom sur ce qu’elle vit : "Si vous avez vraiment envie de vous définir, et que vous avez la capacité d’articuler ces paramètres et que cela vous définit intrinsèquement, alors faites-le. Mais je suis une actrice. Je vis la p***** d’ambiguïté de cette vie et ça me plaît. Je n’ai pas le sentiment que ce serait vrai pour moi de dire 'Je fais mon coming-out !’". Des propos bien éloignés de ceux qu’elle tient aujourd’hui.

Jeune femme amoureuse et actrice accomplie

"Je me suis dit qu'en fait, cacher cela insinue que ça me pose problème ou que j'en ai honte, confie Kristen Stewart dans les colonnes du dernier Elle UK. au Alors j'ai dû modifier mon approche au public. Ça a ouvert ma vie, et je suis tellement plus heureuse." Un bonheur personnel qui s'ajoute à un épanouissement professionnel : l'actrice est l'une des stars de Café Society, le dernier Woody Allen, et tient le rôle principal de Personal Shopper d'Olivier Assayas, présenté au dernier Festival de Cannes.