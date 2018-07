publié le 27/08/2017 à 13:33

La France insoumise clôture ce dimanche 27 août sa première université d'été à Marseille. Et après 4 jours de rencontres, d'ateliers et de réflexions, ce dimanche c'est Jean-Luc Mélenchon qui monte à la tribune. Dans le quartier du Panier dans le 2ème arrondissement, le député de Marseille a fait à la mi-journée son discours et son objectif est très clair : s'affirmer comme le premier opposant politique au gouvernement à la veille de cette rentrée. Il est visiblement heureux de voir les premières difficultés d'Emmanuel Macron.



"On a l'impression qu'on est revenu dans cette ambiance glauque qui était celle du quinquennat précédent", a scandé Jean-Luc Mélenchon à la foule. Pour lui, "le président de la République a fait une grave erreur d'appréciation, il a cru qu'il suffisait de déchaîner contre nous des campagnes absurdes de fin de campagne pour être élu et qu'aussitôt le peuple entier l'acclamerait". Jean-Luc Mélenchon est aussi heureux de la rentrée sociale qui s'annonce. Le leader de la France insoumise donne déjà rendez-vous dans la rue. "Le 23 septembre prochain, il faut que le peuple déferle à Paris contre le coup d'État social".

Une rentrée sociale qui s'annonce très chargée. Les ordonnances de la réforme du Code du travail doivent être dévoilées jeudi par l'exécutif. La France insoumise appelle déjà à un grand rassemblement populaire le 23 septembre pour protester contre cette réforme.

À écouter également dans ce journal :

- Et cela tombe mal pour Emmanuel Macron. Sa cote de popularité s'effondre selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche. Le chef de l'État a perdu au mois d'août, 14 points, il en avait déjà perdu 10 en juillet. Au total, 57% des Français se déclarent mécontents de l'action du Président.



- Pendant ce temps à droite, le campus des jeunes Républicains se termine ce dimanche au Touquet dans le Pas-de-Calais avec un discours de clôture de Valérie Pécresse. Ce camp aura été marqué par le peu de militants présents sur place, mais aussi par l'absence de plusieurs ténors du parti.



- Le corps d'un homme d'une vingtaine d'années a été repêché ce dimanche matin vers 11h, au large de la plage des Corbières, à l'Estaque, dans le 16e arrondissement de Marseille. Son corps se trouvait hors de la zone de baignade. La police judiciaire est sur les lieux. Aucune piste n'est pour l'instant privilégiée.



- En Espagne, 10 jours après le double attentat survenu en Catalogne, le bilan des victimes s'est alourdi. On l'a appris il y a quelques minutes. Une personne blessée n'a pas survécu. Cela porte à 16 le nombre de morts.



- Au Texas, les dégâts sont très importants après le passage d'Harvey. Le bilan humain fait au moins était d'un mort et d'une douzaine de blessés. Le bilan matériel lui il s'annonce très lourd. L'ouragan a baissé en intensité. Il est relégué au rang de "tempête tropicale". Au plus fort de la tempête? les vents ont parfois dépassé les 215 kilomètres heure. "Il faudra des années pour se remettre de ce désastre", préviennent les autorités locales.



- Sur le ring, la logique a été respectée cette nuit à Las Vegas. La légende de la boxe Floyd Mayweather a dominé la star de MMA, les arts martiaux mixtes, Conor McGregor. Une victoire par arrêt de l'arbitre à la 10ème reprise, qui va lui rapporter beaucoup d'argent pour son dernier combat. Mayweather empoche plus de 200 millions de dollars. McGregor touchera moitié moins.



- En rugby, suite du Top 14. À 17h, Toulon reçoit Pau. À noter samedi la défaite de Clermont à Bordeaux-Bègles, 32-25. En Formule 1, pour le départ du Grand Prix de Belgique à 14h, Lewis Hamilton s'élancera en pole position dans sa mercedes devant la Ferrari de Sebastian Vettel.