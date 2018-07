publié le 27/03/2017 à 13:29

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a annoncé à la mi-journée du 27 mars qu’une délégation de ministres sera envoyée en Guyane avant la fin de la semaine. Il souhaite signer un pact d'avenir dans les meilleurs délais. Dans le territoire d'Outre-mer, 37 syndicats ont appelé pour cette même journée à la grève générale . C’est le plus grand département français qui se retrouve à l'arrêt. Toute la population, des fonctionnaires aux chefs d’entreprise en passant par les chômeurs, se sent de plus en plus abandonnée par la métropole alors que 4 guyanais sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. La ministre des Outre-mer a appelé au calme dans la matinée.



Toutes les villes et les routes sont coupées par des barrages. Que ce soit dans l'énergie, l'aérospatiale, l’éducation ou les services publics, tout est à l’arrêt. Parti d’un mouvement contre l'insécurité et la vente d’un centre médical de la Croix Rouge, le mouvement "On en a marre de ça" fait tache d’huile. Comme en témoigne Pierre-Henri, enseignant, qui parle d'un "sentiment d'abandon" : "Les gens se sentent délaissés par la mère patrie, et ils attendent des réponses fortes. Pas des bribes de réponse ou des réponses un peu vagues qui reporteraient après les élections présidentielles."

À écouter également dans ce journal

- Six élus Les Républicains ont saisi la justice ce matin pour des infractions commises selon eux par l'exécutif et pointées du doigt dans le livre écrit par trois journalistes Bienvenue place Beauvau.

- Le terroriste Carlos risque d’être condamné pour la troisième fois à la peine maximale. C’est ce qu’a requis l’avocat général pour l’attentat du drugstore Publicis qui avait fait deux morts et 34 blessés à Paris en 1974. Les victimes avaient été fauchées par l’explosion d’une grenade.

- Après la clause Molière qui impose de parler français sur les chantiers le Conseil départemental de l’Oise oblige à partir du 27 mars les entreprises qui emploient des travailleurs étrangers de les payer de la même manière que les travailleurs français. De quoi éviter le dumping salarial.



- La presse internationale perplexe devant les affaires qui n’en finissent pas dans la campagne présidentielle : la principale cible des critiques est François Fillon. Le candidat est comparé à Silvio Berlusconi en Italie pour sa manière d’opposer le peuple aux juges. L'Allemagne souligne quant à elle que "C’est un partisan de la théorie du complot, comme Trump".