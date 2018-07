Le journal de 12h30 : audience historique pour la qualification des Bleus

publié le 27/06/2016 à 13:35

Plus de 11.600.000 téléspectateurs ont assisté dimanche 26 juin à la qualification des bleus pour les quarts de finale de l'Euro, après une victoire sur l'Irlande 2-1. Un record historique pour la chaîne qui réunissait les deux tiers des téléspectateurs. Une large part d'audience pour assister au doublé d'Antoine Griezmann en deuxième mi-temps. L'attaquant qui a fait vibrer toute la France s'est exprimé, ce lundi 27 au matin, devant les journalistes, sans langue de bois "quand l'arbitre a sifflé le penalty, je crois que j'ai eu un peu la même pensée que tous les Français 'fais chier' et voilà va falloir courir après le score. Mais, le public nous a agréablement surpris (...) on s'est dit les choses, en gros qu'il fallait se bouger le cul."



Les Français connaîtront leur adversaire de quart de finale ce lundi à l'issue de la rencontre Angleterre-Islande qui aura lieu à 21h à Nice. Autre affiche de ce lundi 27 juin : Italie-Espagne à 18h au Stade de France. Le vainqueur affrontera l'Allemagne en quart de finale.

À écouter aussi dans ce journal

- Lionel Messi va raccrocher les crampons à l'international. L'attaquant argentin n'a jamais remporté un titre avec sa sélection nationale. Dimanche 26, l'Argentine s'est inclinée aux tirs au but contre le Chili en finale de la Copa America.



- Le passe Navigo, ce forfait utilisé par 10 millions de Franciliens va augmenter de 3 euros par mois à partir du 1er août pour atteindre 73 euros. Pour continuer de garantir un prix unique pour tous les Franciliens, il manquait 300 millions d'euros à la région qui vont être financés par l'augmentation de deux taxes. L'augmentation du passe Navigo de 4% servira à financer l'investissement.



- Peut-être la fin d'un conflit vieux de 50 ans autour de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le référendum a vu la victoire nette du "Oui" hier à 55%, mais les zadistes ne comptent pas déposer les armes pour autant.



- 10e journée de mobilisation contre la loi Travail mardi 28 juin à Paris, mais cette fois-ci l'intersyndicale a obtenu le droit de la part de la préfecture de police de manifester entre Bastille et Place d'Italie, ce qui était interdit la semaine dernière est maintenant possible.



- Ils vont quitter l'Europe, mais à leur rythme, "pas de précipitions" clame Boris Johnson l'ex-maire de Londres qui a pourtant fait campagne en faveur d'une sortie de l'Union européenne. En revanche, pas de séisme financier à déplorer ce lundi matin dû coté des bourses.



- Les intempéries de ce week-end ont fait des dégâts très importants dans le Doubs, à cause d'une coulée de boue qui a envahi un tunnel le trafic SNCF est très perturbé entre Belfort et Besançon il le restera jusqu'à vendredi 1er juillet.