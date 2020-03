Le jour où Frédéric Dard négocia avec les ravisseurs de sa fille Joséphine

publié le 04/03/2020 à 21:01

Joséphine Dard avait 12 ans et demi en cette année 1983 quand elle a été enlevée dans la maison familiale, en Suisse, non loin de Genève. Ce rapt ne va durer au total que 50 heures. Mais ces 50 heures resteront à jamais une éternité pour Joséphine et ses parents. Un traumatisme. Frédéric Dard, aujourd'hui disparu, qui négociera lui-même avec le ravisseur, sortira profondément affecté et choqué de cette histoire.

Histoire extraordinaire tant par le scénario de l'enlèvement, par les hasards de l'enquête, mais aussi évidemment par les personnalités des protagonistes. Un écrivain célèbre bien sûr et un ravisseur totalement insoupçonnable. Une espèce d'intermittent du crime, qui avait une double vie, courait après l'argent pour retrouver sans doute le luxe de ses années d'enfance…

Avec Joséphine Dard, et les 2 millions de francs suisses demandés pour la libérer, cet homme avait empoché une fortune. Avant qu'un tout petit détail, un détail grotesque ne finisse par le trahir. Trente-sept ans après les faits, cette affaire, survenue dans la très paisible Suisse, excite toujours les imaginations...



Nos invités

Maître Marc Bonnant, l'avocat de la famille Dard.

