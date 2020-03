Le rapt à l'italienne du Baron Empain : un doigt en moins et des souvenirs

publié le 03/03/2020 à 21:01

A la une de "L'Heure du Crime", épisode numéro deux des Grands Rapts avec sûrement l'un des plus célèbres : l'enlèvement du Baron Edouard-Jean Empain. L'un des plus grands patrons français, héritier d'une prestigieuse lignée industrielle. Un playboy discret, et même secret, qui en ce mois de janvier 1978 va être enlevé par des hommes armés, puis retenu en otage pendant 63 jours. Pas un record, mais l'un des rapts crapuleux les plus longs...

L'affaire Empain, c'est bien évidemment une histoire qui a marqué les imaginations. A cause notamment de la scène où cet homme de 41 ans a le petit doigt sectionné en quelques secondes par ses ravisseurs. Un petit doigt qui sera adressé à la famille, pour signifier qu'on ne plaisante pas. Il n'y a pas d'autre choix que payer, sinon l'otage sera exécuté...

Longtemps le scénario précis de ce rapt très médiatique n'était pas connu avec précision. Au fil du temps, des confidences policières, de celles du baron Empain lui-même et de ses geôliers, permettent de reconstituer ces 63 jours de captivité. L'enquête, la détention, jusqu'au dénouement, seront loin d'être une pleine libération pour ce grand capitaine d'industrie. Il s'est éteint en juin dernier à l'âge de 80 ans, avec les fantômes de cette histoire lointaine mais jamais éteinte...



Maître Jean-Yves Dupeux, l'avocat du Baron Empain.

