Rapt de Mélodie Nakachian : 11 jours d'angoisse et 13 millions de rançon

Ce lundi 9 novembre 1987 vers 9h15, la petite Mélodie Nakachian, cinq ans, quitte la maison familiale d'Estepona, sur la Costa del Sol espagnole. La demeure, entourée de hauts murs de pierre de taille, ne passe pas inaperçue. Une fois ouvert le lourd portail de fer forgé, les visiteurs font face à un parc grand comme huit terrains de foot, un petit lac artificiel où nagent des carpes chinoises, une piste pour l'atterrissage des hélicoptères, du marbre blanc partout...

La fille de l'affairiste Raymond Nakachian...Et de Kim Hong Hee, bien plus connue sous le nom de Kimera, authentique princesse coréenne et chanteuse à succès au visage maquillé de façon fantasmagorique. Cartable sur le dos, Mélodie monte donc à l'arrière d'une BMW conduite par Raymond Nakachian Junior, l'un des enfants issus du premier mariage du millionnaire.

Direction la luxueuse école bilingue Aloha à Marbella, l'établissement de la jet set locale où Melodie est inscrite. Le petit frère de Mélodie, Amir, aurait dû être à bord mais il a fait un caprice. Il a refusé ce jour-là d'aller en classe. Sa sœur est donc la seule passagère... Trente minutes de trajet par la route du bord de mer. La petite fille ne reverra ses parents et la villa qui porte son nom, la Villa Mélodie, que dans onze jours...

