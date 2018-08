publié le 06/08/2018 à 11:47

Après Paul Bocuse, un autre monument de la gastronomie française a rendu son tablier. Joël Robuchon s'est éteint à l'âge de 73 ans ce lundi 6 août, a confirmé son entourage. Véritable visionnaire culinaire, le cuisinier est décédé des suites d'une longue maladie alors qu'il souffrait d'un cancer, selon les informations du Figaro.



Sa renommée n'a cessé de croître au fil des années au point d'être sacré "cuisinier du siècle", au côté Paul Bocuse notamment, en 1990. Une première récompense de choix avant de devenir le chef le plus étoilé au monde, avec pas moins de 32 étoiles au compteur, en 2016.

Une passion pour la cuisine développée dès le plus jeune âge. Et en 1960, alors âgé de 15 ans, Joël Robuchon débute un apprentissage de cuisinier-pâtissier avant de réellement commencer sa carrière de chef à l'âge de 29 ans. Deux ans plus tard, il décroche le prestigieux col bleu-blanc-rouge, synonyme de meilleur ouvrier de France.

Que ce soit à Paris, Londres, New York, Montréal, Hong-Kong, Tokyo, Bangkok, Las Vegas ou encore Genève... Partout où il passe, Joël Robuchon excelle. Il faut dire que le célèbre cuisinier était aussi un redoutable homme d'affaires.



