Eugénie Brazier : la première femme aux trois étoiles au guide Michelin

publié le 12/06/2018

C'est un grand nom de la cuisine française. Celle qui a formé Paul Bocuse et est à l'origine des bouchons lyonnais. Il y a 123 ans naissait Eugénie Brazier, que le pays surnommera la mère Brazier. À deux reprises, elle décroche trois étoiles au Michelin. Il faudra attendre 1997 et Alain Ducasse pour que cela se reproduise.



Née dans un milieu modeste le 12 juin 1895 dans l'Ain, elle est mise à la porte par son père lorsqu'elle tombe enceinte à l'âge de 19 ans. À la naissance de son fils Gaston, elle le met en garde chez une nourrice et décide de monter à Lyon. À cette époque, bon nombre de restaurants sont tenus par des femmes et sont surnommés "les mères".

Après avoir appris les bases de la cuisine, elle ouvre un bouchon lyonnais typique en 1921. Sa table devient rapidement très prisée, notamment grâce aux critiques culinaires de l'époque qui saluent sa cuisine. En 1933, ses deux restaurants reçoivent trois étoiles dans le prestigieux guide Michelin.

À l'occasion de son anniversaire, Google rend hommage à cette pionnière de la gastronomie française en lui dédiant son doodle.

Doogle en hommage à Eugénie Brazier Crédit : Google