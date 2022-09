Le comédien Capitaine Rémi est arrivé à Nantes en char à voile

C'est la fin du défi que s'est lancé Capitaine Rémi : parcourir le trajet Paris-Nantes en char à voile. Parti mardi 13 septembre de Paris, il est arrivé, cinq jours plus tard, à Nantes, un trajet de 550 kilomètres. Mais si cet écrivain-commédien-aventurier d'origine bretonne s'est lancé ce petit défi, c'est suite aux propos de l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier.

L'équipe parisienne était rentrée en jet à Paris après un match à Nantes. Lors d'une conférence de presse, un journaliste a interrogé l'entraîneur du Paris SG sur ce déplacement, ce à quoi il avait répondu : "On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile".

Ni une ni deux, Capitaine Rémi, 35 ans, a réagi sur les réseaux sociaux en annonçant cette petite aventure : parcourir les 550 kilomètres du Paris-Nantes en char à voile. Ce dimanche 18 septembre, c'est chose faite. On voit Capitaine Rémi arriver en char à voile au stade de la Beaujoire à Nantes, tout sourire devant une petite foule qui l'applaudit.

"C'est une boutade de le faire en char à voile, c'est pour montrer que c'est possible de faire des choses autrement", a expliqué Capitaine Rémi. "Moi honnêtement, j'ai jamais fait de char à voile de ma vie ! Je me suis lancé dans ce défi en me disant : "On va montrer que les choses sont possibles, qu'il faut s'activer maintenant pour le changement", a-t-il ajouté. "Il n'y a pas de message direct à Mbappé, c'est plus aux gens qui ont de l'influence et qui ont un pouvoir", finit-il par expliquer.

