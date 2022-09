La suite des aventures de Capitaine Rémi, qui relie Paris et Nantes en char à voile

Parti ce mardi matin du Parc des Princes à 10h, l'aventurier-écrivain Capitaine Rémi a parcouru 25 kilomètres en sept heures. C’est moitié moins que ce qu’il espérait. Il a traversé la capitale et a fini sa journée à Choisy-le-Roi, dans la banlieue Sud-Ouest de Paris.

Ce ne fut pas sans petits soucis sur la route.

Tout d’abord, Rémi devait manier un char à voile, une première pour lui : "Le mât fait 5,5 mètres de haut donc je ne peux pas passer partout, ça demande d'être attentif en permanence, c'est épuisant. Le plus compliqué, ça a été de passer sous les ponts et les arbres".

Heureusement, sa famille et des amis l’ont accompagné à vélo pour le guider sur les pistes cyclables. Mais Capitaine Rémi n’était pas au bout de ses surprises : il s’est fait arrêter plusieurs fois par des policiers !

Capitaine Rémi devant le Parc des Princes Crédit : Capitaine Rémi

Capitaine Rémi devant le Parc des Princes Crédits : Capitaine Rémi Capitaine Rémi sur son char à voile Crédits : Capitaine Rémi Capitaine Rémi sur son char à voile Crédits : Capitaine Rémi 1 / 1

Des usagers de char à voile lui ont aussi donné des conseils pour qu’il gère mieux sa voile car Capitaine Rémi n’est pas vraiment un expert.

L'objectif de Capitaine Rémi ce mercredi est de faire 100 kilomètres et arriver à Orléans. Son moral est au beau fixe : "Je suis surmotivé, traverser Paris, c'était vraiment exceptionnel ! Tout le monde me faisait des sourires, me prenait en photo ... Moi, ça me donne envie de continuer et de réussir ce défi !".

Le plus dur est fait : sortir de Paris. Dans les jours qui suivent, Capitaine Rémi va pouvoir longer la Seine puis la Loire pour atteindre Nantes dimanche et être à l’heure pour son spectacle, à 16h au théâtre du Sphinx.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info