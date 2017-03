publié le 22/03/2017 à 12:04

Si une très large majorité de Français (90%) perçoit la laïcité comme une valeur essentielle de la République, ils sont 77% à estimer que le thème est trop souvent évoqué dans le débat public, au même titre que la religion. C'est en tout cas la conclusion du sondage réalisé par Game changers, Ipsos et Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et LCP.



Selon cette étude, seules 14% des personnes interrogées souhaitent que ces questions occupent une place centrale dans le débat. La laïcité n'est cependant pas vue partout de la même façon, selon le bord politique dans lequel se trouvent les sondés. Pour 46% des électeurs de Marine Le Pen, elle représente "la préservation de l'identité traditionnelle de la France". Quant à ceux d'Emmanuel Macron (46%) et Benoît Hamon (57%), ils la voient plutôt comme "la liberté de pratiquer la religion que l'on souhaite". Enfin, 45% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon l'associe à "la séparation des religions et de l'État".

Les Français, attachés à cette valeur s'inquiètent d'ailleurs de sa disparition. Presque trois quarts d'entre eux (74%) estiment que la laïcité est menacée. Ce chiffre est encore plus important chez les électeurs de Marine Le Pen, qui sont 92% à partager ce constat.

Enquête Ipsos : les Français estiment qu'on parle trop de religion dans la #Presidentielle2017... mais estiment que la laïcité est menacée. pic.twitter.com/i46f8TyDo1 — Wladimir Garcin (@vladogb) 22 mars 2017