Présidentielle 2017 : zoom sur les attentes des catholiques français

publié le 13/03/2017 à 08:10

Nous sommes à l'ombre des gratte-ciels, sur la fameuse dalle de la Défense, à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine. Une petite chapelle, Notre-Dame-de-Pentecôte, est posée là, installée sur le parvis. De l'extérieur, c'est un bloc de béton avec une simple croix rouge. Elle est cernée de chaque côté par des grandes tours interminables, qui abritent des multinationales. "Pour un trader, ce qui est important est de savoir remettre l'argent à sa place. Il y a pas mal de fardeaux qui pèsent sur les épaules des gens, ils ont besoin d'espaces où se ressourcer et se poser", explique Françoise Pons, bénévole de la chapelle.



"Ici c’est une petite flamme qui s’est glissée au cœur de la finance", nous disait par exemple la responsable juridique d’une grande entreprise. Si certains, entre midi et deux, vont faire du sport ou simplement déjeuner, on préfère, ici, venir prier ou réfléchir.

La question est de savoir s’il y aura bien, à l’occasion de la présidentielle, un vote catholique ? La réponse est "non". Dans cette église de la Défense, on croise des groupes de réflexion proches de l'Opus Dei, d’autres qui émanent des Jeunesses ouvrières chrétiennes (JOC, "les cathos de gauche" comme on les appelait). Mais il existe un dénominateur commun aux catholiques : les sujets sociétaux, et pas les sujets économiques. L'avortement, l'euthanasie et le mariage pour tous sont fondamentaux pour eux.