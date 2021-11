Laval : faute de personnel, les urgences de l'hôpital vont fermer la nuit

Les urgences de Laval seront désormais en partie fermées, quatre jours cette semaine, faute de personnel en cas d’urgence. Selon les derniers chiffres, un lit sur cinq a fermé dans les hôpitaux français et la situation à Laval est une "autre illustration de cette crise que traverse notre système de santé pour la chef du service des urgences de Laval" Caroline Brémaud :"On est dans un désert médical et les patients n’ont pas beaucoup de recours", a-t-elle déploré.

"On a réussi à faire en sorte que la journée, tout soit opérationnel mais à 18h30, on arrête d’accueillir les patients et on invite la population dès à présent a prendre l’habitude toutes les nuits à faire le 15 avant de se déplacer", a-t-elle regretté, ajoutant que, pourtant, "la réserve sanitaire a été activée."

Caroline Brémaud souhaite par dessus tout que "la population soit au courant" :"Tout le monde est concerné la santé. C’est tout le système de santé qui va mal, ce n’est pas que l’hôpital de Laval donc il faut vraiment qu’il y ait une prise de conscience collective", a-t-elle conclue.