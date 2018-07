publié le 28/09/2016 à 10:14

José Bové, imité par Laurent Gerra, a-t-il regardé le premier débat télévisé entre les quatre candidats à la primaire écologiste, organisé mardi 27 septembre. "Franchement, entre Cécile Duflot, Yannick Jadot, Michèle Rivasi et Karima Delli, je peux pas dire que mon cœur balance. Parce qu’en fait, je suis comme tous les Français, je m’en fous complètement de leur usine à gaz en voie de décomposition. En plus, hier, j'organisais moi-même un autre débat : celui des primeurs", répond l'eurodéputé. "Dans ma ferme de Montredon, j'ai animé un débat sur la meilleure manière de faire pousser les légumes primeurs de façon bio. Et là aussi, il y a des courants très divers", confie-t-il.



Il s'explique : "Il y a d'abord les modérés, qui préconisent de mettre du compost au pied des plantes mais sans forcément vérifier si tous les végétaux pourris qui le composent sont complètement bio. Il y a ensuite les partisans du purin d’ortie, qui est un fertilisant et un répulsif formidable. Mais il y a les copains vegan qui sont contre parce que ça incommode les limaces et y sont contre la souffrance animale". Il ajoute : "Ensuite, il y a mon courant : vous savez que non seulement, je récupère les crottes de bique mais aussi le mélange caca-sciure de mes toilettes sèches pour pailler mon potager".

Il évoque aussi les extrémistes, les purs et durs, qui veulent "une solution vraiment radicale, forcément". Leur méthode : "Cela consiste à aller directement faire popo dans le potager, qui d’ailleurs, dans le jargon de ces extrémistes, est appelé 'le popo-tager'. Quant à l’arrosage, pour économiser l’eau...", dit José Bové, interrompu par Mademoiselle Jade.