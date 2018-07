Laurent Gerra imitant François Mitterrand : "Un coup de barre Mars, et ça repart !"

et Jade

publié le 26/01/2018 à 10:13

Nous sommes en 1981. Dans une nouvelle inédite à sa maîtresse Anne Pingeot, François Mitterrand lui raconte les derniers événements de sa vie de futur président de la Ve République.



"Ô mon Anne, ô ma Mona Lisa, ô ma divine idylle !", déclame-t-il, imité par Laurent Gerra. "Me voilà dans ma loge, après un débat avec Giscard. Cette année, il n'y avait pas Jacqueline Baudrier et Alain Duhamel - qui a dû prendre une retraite bien méritée -, mais Michel Cotta et Jean Boissonnat", poursuit-il.

"Ce débat, c'est une bonne chose de faite ! Après mon élection, je compte voyager et compléter ma collection de chapeaux. Il faudra que j'en parle au protocole de l'Élysée, j'en veux à chaque déplacement", avertit François Mitterrand, toujours imité par l'humoriste.

"Vivement dimanche qu'on en finisse et que j'ai le temps de lire enfin !", dit-il à sa maîtresse. "Je te laisse, mon Anne, avec cette pensée de Confucius pleine de confiance et d'espérance : un coup de barre Mars, et ça repart !", conclut-il.