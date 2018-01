publié le 23/01/2018 à 10:14

Brigitte Bardot a une nouvelle fois créé la polémique dans l'interview qu'elle a accordée à Paris Match la semaine dernière. Pourquoi chacune de ses sorties médiatiques s'accompagne-t-elle d'une levée de boucliers sur les réseaux sociaux ? Posons la question à notre consultant scientifique, Michel Chevalet.



"Brigitte Bardot, comment ça marche ?", lance le journaliste scientifique, imité par Laurent Gerra. "Pour le comprendre, j'ai amené avec un moi une Brigitte Bardot. Pour révéler son fonctionnement, je vais désormais insérer une pièce de 1 euro dans la Brigitte Bardot", poursuit-il.

Un bruit de pièce qui tombe dans une fente résonne. "Les actrices font les allumeuses pour décrocher des rôles, et après elles se plaignent d'être harcelées, ces connasses !", lance la comédienne, imitée par Mademoiselle Jade. "On le voit : quand on glisse une pièce dans la Brigitte Bardot, elle profère aussitôt des propos polémiques", constate Michel Chevalet.

Vivement que je barre de ce monde de cons ! Brigitte Bardot imitée par Mademoiselle Jade





Voyons maintenant ce qu'il se passe quand on insère une deuxième pièce. "Dans dix ans, on parlera tous arabe. Mais moi je m'en fous, je ne serai plus là. Vivement que je barre de ce monde de cons !", lance Brigitte Bardot.



"La démonstration est faite : la Brigitte Bardot fonctionne comme un juke-box. Il suffit de mettre une pièce dans le bastringue, et elle sort aussitôt une horreur qui fera parler sur les réseaux sociaux, en faisant au passage de la publicité au journal qui l'aura interviewée en augmentant substantiellement le nombre de ses ventes", affirme Michel Chevalet, toujours imité par l'humoriste.