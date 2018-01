publié le 22/01/2018 à 09:31

Patrick Bruel figurait parmi les personnalités imitées par Laurent Gerra ce lundi 22 janvier. "Non mais je comprends pas, tu vas dire au revoir aux auditeurs de RTL et tu ne m’as même pas appelé !", s'écrit le chanteur à l'adresse de Mademoiselle Jade. Laquelle lui répond : "Je ne vois pas pourquoi je vous aurais appelé ?"



"Mais c’est pas vrai, tu le fais exprès ? Bocuse est mort et tu sais bien que le spécialiste des hommages, c'est Patrick !", s'exclame-t-il. Quand son interlocutrice avoue qu'elle ne le savait pas adepte de la grande cuisine.

"La cuisine, c'est toute ma vie. Toutes les ménagères le savent bien : je suis un maître queux exceptionnel ! Et je voudrais rassurer les admirateurs de Bocuse : Patrick est là. Je peux tout faire : je peux faire la volaille en vessie, les rougets en écailles de pomme de terre, et évidemment la soupe PB (comme Patrick Bruel)", explique Patrick Bruel.

"Je sais que Bocuse, c'était l’élite de la cuisine. Mais faut penser aussi aux autres. D'ailleurs, le jour où Ronnie aura cassé sa pipe, je veux que ses fans sachent que je serai là", poursuit l'artiste, toujours imité par l'humoriste.



Mais qui est donc Ronnie ? "Ronald McDonald ! Tu me mets entre deux tranches de pain industriel, tu me colles une feuille de salade javellisée, tu m'ajoute une tranche de cheddar en plastique et tu me badigeonne de ketchup au goudron et j'te fais un hamburger !", lance-t-il.