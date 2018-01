publié le 24/01/2018 à 09:51

Lors de ses vœux à la presse, Martine Aubry a annoncé qu'elle soutenait Olivier Faure pour la présidence du Parti socialiste. "Elle est de sortie, la Martine ? Pourtant, c'est pas encore la braderie de Lille ! Bip, bip !", lance François Hollande, imité par Laurent Gerra.



"Ça y est, le comique tonton flingueur est de retour !", constate Mademoiselle Jade. "Elle m'a pourri l'existence pendant cinq piges. J'ai le droit à ma revanche. Je m'en vais lui faire une ordonnance, et une sévère. Aux quatre coins de Lille qu'on va la retrouver, éparpillée par petits bouts, façon puzzle", renchérit l'ancien chef de l'État.

"N'empêche que le candidat quelle soutient, Olivier Faure, a déclaré il y a quelques années : 'Je suis le fils unique de Martine Aubry et de François Hollande'", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Oui bah j'aimerais autant qu'il arrête la métaphore, le gamin. Ça nuit à ma réputation de serial lover. S'il continue, on va se faire des idées. Moi sur les questions horizontales, je fais dans la dentelle, pas dans le gros ouvrage", avertit François Hollande, toujours imité par l'humoriste.

"Ne soyez pas méchant avec Martine Aubry !", ose son interlocutrice. "T'as raison, la môme. D'ailleurs, Martine est une grande maire", concède l'ancien président. "J'ai dit 'grande maire', j'ai pas dit grand-mère. Bip, bip !", insiste-t-il, avant d'ajouter : "Je lui reconnais une qualité, à la Martine : à Lille, elle suit la trace de Pierre Mauroy".



"Vous voulez dire qu'elle lui ressemble de plus en plus politiquement ?", demande Mademoiselle Jade. "Non, non, physiquement. Bip, bip !", raille François Hollande.