publié le 25/01/2018 à 10:50

"Saluuuut !" Pas de doute, c'est Patrick Sébastien, imité par Laurent Gerra, qui fait son apparition ce jeudi 25 janvier. "Tu m'as vu dans mon nouvel emploi de comédien dramatique et inspiré sur France 2 ? Tu as vu quand je dis 'Je suis coupable, bien sûr que je suis coupable'. Ça t'a mis les poils, hein ?", demande-t-il à Mademoiselle Jade, qui avoue qu'elle ne l'aurait "pas formulé comme ça".



"En tout cas, plus rien ne m'arrête... de poisson ! Ah, ah !", s'amuse-t-il. "Je fourmille d'idées. Moi tu vois, en tant qu'humaniste, j'en ai plein le cul de cette société où s'installe la censure. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer une nouvelle émission, inspirée de Michel Polac et son Droit de réponse. Ça s'appelle Doigt de réponse, et c’est pour tous ceux qui veulent faire un doigt au politiquement correct. Générique !", lance Patrick Sébastien, toujours imité par l'humoriste.

"Dans ce premier numéro de Doigt de réponse, on sera sans tabou. Pour ça, j'ai invité Roman Polanski, Christine Angot, Alain Finkielkraut (môsssieur Finkielkraut !) et Michel Houellebecq. On commence avec toi, mon Michel, parce que t'es un mec qui na pas froid aux yeux, ni ailleurs d'ailleurs", déclame l'animateur. "Bah si justement, j’ai froid !", avoue le philosophe, lui aussi imité par Laurent Gerra.