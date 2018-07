et Jade

publié le 27/02/2017 à 09:22

Année électorale oblige, l'édition 2017 du Salon international de l'Agriculture va voir défiler de nombreuses personnalités politiques. François Bayrou y était dimanche 26 février. "Absolument. Je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous, car depuis que j’ai fait don de mon corps à Emmanuel Macron, en renonçant à être Président, tout le monde se demande quel est mon programme pour l'agriculture", confie le leafer du MoDem, imité par Laurent Gerra.



"Votre programme ? Mais je croyais que vous aviez renoncé à être candidat", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Hop, hop, hop, hop ! Doucement les basses. C’est moi qui tire les ficelles, car les Français comptent sur moi pour redresser le pays", tient-il à corriger.

Alors quels conseils entend-il donner à Emmanuel Macron sur le dossier agricole ? "Premièrement : ne pas mettre la charrue avant les bœufs car sinon, ça ne marche pas. Deuxièmement, ne pas dire 'Adieu veaux, vaches, cochons, poulets avant de les avoir vendus', ce qui mettrait notre balance commerciale agricole en péril", répond François Bayrou.

Mais son raisonnement ne s'arrête pas là. "En tant qu’éleveur de chevaux, je rappellerai cette vieille maxime béarnaise aussi savoureuse que la sauce du même nom : 'On ne fera jamais d’un âne, un cheval de course'", lance le leader centriste. De qui parle-t-il ? "Je me comprends", lâche-t-il, avant de lancer un "Votez pour moi !"