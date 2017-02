publié le 24/02/2017 à 09:52

Le Salon de l'Agriculture 2017 ouvrira ses portes au public samedi 25 février. Il y aura beaucoup de monde à la Porte de Versailles. Mais pas Dominique Strauss-Kahn. "En effet, je pense à ma femme, à mes enfants, à mes amis, et j'ai décidé de ne pas y aller", confie l'ancien numéro 1 du FMI, imité par Laurent Gerra. "J'avais peur de céder à la tentation, de commettre une faute morale et des actes inappropriés", se justifie-t-il encore.



"C'est surtout ce que m'évoque le Salon de l'Agriculture, la symbolique : songer que chaque fois que je passe devant les stands des artisans-charcutiers, une charcutière un saucisson à la main me propose la rondelle ; et de voir, sur ce même stand, ses andouillettes sur des lits de cresson, hum !", raconte encore DSK.

"Mais le Salon ce sont aussi des animaux", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Ne m'en parlez pas ! Il y a les poules, et même les poules de luxe offertes aux yeux des passants. Il y a aussi des grosses bécasses, des dindes", reconnaît-il. Ce qui l'intéresse le plus : "Le dindon : je peux passer des heures à en mater un", confie Dominique Strauss-Kahn, toujours imité par l'humoriste. Mais la vraie raison de son absence n'est pas là...