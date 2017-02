publié le 23/02/2017 à 09:45

François Bayou, qui était l'invité de la Matinale de RTL, est imité par Laurent Gerra ce jeudi 23 février. Quand Mademoiselle Jade le remercie d'être resté, le leader du MoDem répond : "Pas de quoi. Je suis à votre disposition, comme à la disposition de la France, pour me sacrifier et détailler mon programme au cas où il ne serait pas assez clair". On avait pourtant cru comprendre qu'il ne se présentait pas ? "Hop, hop, hop, pas si vite. J’ai dit que je proposais une alliance à Emmanuel Macron. Mais s’il refuse d’appliquer mon programme, je reprendrai mon alliance, je la remettrai dans ma culotte de Pau et je la proposerai à quelqu'un d'autre", corrige-t-il.



"À qui ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Pour le moment, j’hésite entre Michèle Alliot-Marie, Philippe Poutou et Jacques Cheminade", confie le centriste. Comment cela s'est-il passé avec Emmanuel Macron ? " Je l'ai invité au restaurant pour en parler les yeux dans les yeux devant un bon steak haché sauce béarnaise avec frites à volonté. Je l’ai bien prévenu que s’il ne suivait pas mes instructions, je le quitterai", raconte François Bayrou, toujours imité par l'humoriste.

Le suspense continue donc ? "Absolument. Je vous l’avais dit, c'est une campagne pleine d’imprévus", lâche-t-il. Qu'ont donc pensé ses soutiens de son renoncement à briguer l'Élysée ? "J’ai reçu beaucoup de fax d’amitié de la part des people qui me soutiennent, comme le groupe des Bérets plats et la chorale de la Garbure. J’ai même reçu un bidon d’eau de Lourdes pour me remercier de mon sacrifice. Aussi, pour remercier mes compatriotes, quand je serai premier ministre, je transférerai l’hôtel Matignon à Pau", explique-il.